Anuncian uso de bicicletas gratis en el Parque Bicentenario 

El influencer Estuardo Santos, informó por medio de Tik Tok que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), brinda una hora gratis de bicicleta en el Parque Bicentenario, con el fin de que los salvadoreños forjen nuevas experiencias en dicho lugar.

Según Estuardo Santos, para que la Cartera de Obras Públicas preste las bicicletas por 1 hora renovable solo debes presentar tu DUI.

El horario donde brindan el uso de bicicleta gratis es de lunes a domingo en el lapso de tiempo de 7:00 de la mañana hasta las 6 de la tarde.