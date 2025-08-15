Ministra Karla Trigueros: una heroína para la juventud salvadoreña

La reciente nombrada Ministra de Educación, Karla Trigueros, es una medico y militar de profesión. Nació en el departamento de Sonsonate, y su determinación y disciplina permitieron convertirse en oficial de la Fuerza Armada; sin embargo, años después recibió su investidura como doctora en Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

A los 16 años decidió que quería entrar a la Escuela Militar, y fue un 6 de enero del 2007 que ingreso a la institución castrense; es decir, hasta la actualidad son 14 años de carrera militar. Se graduó de la Escuela Militar en la promoción 82 en 2010.

En 2008 a principios de ese año, por el rendimiento académico, se le otorgó una beca para estudiar medicina, graduándose unos años después, a así es como surgen las dos profesiones de medico y militar de carrera.

La funcionaria comentó que lograr coronar sus dos carreras no ha sido fácil, ya que la naturaleza de ambas es totalmente diferente, pero similares en cuanto a la rigurosidad y disciplina que se necesitan durante el tiempo que se es estudiante.

«Fue bastante cansado en su momento, pero lo importante es poder correlacionar ambas, encontrar el punto de equilibrio entre una carrera militar, que es obviamente exigente tanto en disciplina como físicamente, y la carrera de medicina, esta es muy exigente académicamente y muy cansada. Encontrar la combinación para que uno pueda dar el 100% en ambas fue difícil, pero se logra», indicó.

El hecho de ser mujer no fue ningún impedimento para que Karla lograra cumplir sus metas trazadas desde que se graduó de bachillerato en el Instituto Nacional Thomas Jefferson, en su natal Sonsonate, cuando se propuso ser militar.

No cabe dudad que la Ministra Karla Trigueros, es un ejemplo a seguir para la juventud salvadoreña, ya que ha roto todo tipo de estereotipos que marcan una sociedad machista en nuestro país.