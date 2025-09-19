¡Los Kumbia Kids se apoderarán de las fiestas de Soyapango!

Con el objetivo de dejar por lo alto las fiestas del distrito de Soyapango, la Alcaldía de San Salvador Este informó, que los Kumbia Kings se presentarán para encender el escenario de dichas fiestas.

«Este 04 de octubre, el ritmo, la fiesta y la buena vibra se apoderan del Distrito Soyapango con la llegada de nada más y nada menos que… ¡LOS KUMBIA KINGS!», dijo la comuna de SS Este.

La alcaldía mencionó que desde las 6:00 PM, en el Polideportivo España (FUSALMO) se vivirá una noche llena de baile, música y pura energía con los reyes de la cumbia.