Yandel Sinfónico desafía la lluvia y enciendio el Parque Saturnino Bengoa con su show

El artista urbano Yandel ofreció una noche llena de energía y nostalgia durante su presentación “Yandel Sinfónico” en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa.

Al concierto de Yandel Sinfónico asistieron miles de fanáticos que disfrutaron de un espectáculo que combinó el reguetón con una propuesta musical diferente.

Durante el concierto, el cantante llevó al público por un recorrido de sus grandes éxitos, destacando el sonido urbano y los clásicos de la vieja escuela, que hicieron cantar y bailar a los asistentes. La noche también estuvo marcada por una fuerte tormenta que sorprendió a los presentes.

Sin embargo, la lluvia no fue impedimento para que los fanáticos continuaran disfrutando del espectáculo, manteniendo la energía y acompañando al artista en cada canción. El evento dejó una noche memorable para los seguidores del género urbano en El Salvador, quienes demostraron su fidelidad al mantenerse firmes pese al clima.