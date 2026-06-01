El Salvador sale de la Lista Corta de la OIT y marca un nuevo avance internacional

El Salvador logró salir de la Lista Corta de la Organización Internacional del Trabajo, un hecho que representa un importante avance para el país y un reconocimiento internacional a los esfuerzos impulsados en materia laboral e institucional.

El anuncio fue destacado como una muestra de que el país continúa escribiendo una nueva etapa bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.

El hecho ha sido señalado como una victoria nacional que trasciende sectores políticos, empresariales y sociales, al representar beneficios para trabajadores, inversionistas y para la imagen de El Salvador a nivel internacional.

Este logro fortalece la confianza en el país y envía un mensaje positivo sobre las condiciones para la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, se destacó que este resultado refleja la capacidad de los salvadoreños de avanzar unidos cuando se trata de defender el futuro, la dignidad y el desarrollo de la nación.

La salida de esta lista representa un nuevo paso en el posicionamiento internacional de El Salvador y en la consolidación de su transformación económica y social.