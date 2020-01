Salvadoreños en el exterior podrán votar para elecciones de diputados y PARLACEN

En la sesión plenaria de este jueves, la Asamblea Legislativa amplió la modalidad de voto desde el exterior para que salvadoreños fuera del territorio emitan el sufragio en comicios electorales para diputaciones a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. Hasta la fecha solo se aplicaba esa particularidad para elecciones presidenciales.

Según el decreto, para votar desde el exterior los salvadoreños no deben tener inhabilidades como las establecidas en el artículo 7 del Código Electoral – prisión formal, enajenados mentales, conducta notoriamente viciada, condenados por delito, entre otros-. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaborará el padrón de residentes en el exterior, y el ciudadano deberá externar su voluntad de ser incluido en el mismo al llenar un formulario 180 días antes de la elección.

La modalidad se realizará de la forma tradicional, es decir que se enviarán las papeletas de votación mediante el correo postal para que los salvadoreños marquen sobre los diputados de su preferencia.

El tema se ha mantenido en análisis de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales desde que inició la legislatura y ha sido consultada con los diferentes actores involucrados, tal es el caso que el martes pasado la mesa legislativa recibió a los magistrados del TSE, al titular del Ministerio de Hacienda y a representantes del Registro Nacional de Personas Naturales.

Parlamentarios celebran que compatriotas en el exterior puedan votar para elegir diputados

Los salvadoreños fuera del país tendrán la posibilidad de elegir a sus diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlacen, tal como ya se hace para presidente y vicepresidente, los parlamentarios consideraron que tal decisión significa un avance en la democracia y el cumplimiento a la Constitución al garantizar el derecho al voto a todos los salvadoreños.

El presidente del Legislativo, diputado Mario Ponce, reafirmó su compromiso con los salvadoreños en el exterior para que emitan el sufragio, no obstante se abstuvo de firmar el dictamen por considerar “que habían elementos que se podían afinar. Hay una diferencia entre el voto postal y el voto electrónico; debimos tomar en cuenta los planteamientos del Ejecutivo. No estoy en contra del voto en el exterior”.

El pasado martes, el Ejecutivo envió una propuesta para emitir una nueva ley de voto en el exterior, sin embargo, de acuerdo al proceso de formación de ley la misma ingresó hasta hoy y se envió a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, instancia que deberá realizar el debido estudio y considerar para futuras elecciones que el voto en el exterior sea de forma electrónica y que abarque las elecciones municipales, gradualmente.

Para el presidente de la comisión de reformas electorales, diputado René Portillo Cuadra (ARENA) no es inconstitucional el dictamen avalado porque no se incluyó la elección de concejos municipales; “la sentencia de la Sala de lo Constitucional 156-2012, dice: dicho mandato puede cumplirse de manera progresiva según lo disponga la ley […] es muy importante, muy pertinente, muy adecuada la propuesta que presentó el gobierno el día martes, es un buen insumo para que puedan votar nuestros hermanos en el exterior, lo que lamentamos es que la haya presentado el mismo que se discutía el dictamen favorable de la comisión habiendo tenido 6 meses anterior la posibilidad de enviarnos un proyecto de ley”.

Por su parte, la diputada Anabel Belloso (FMLN) se refirió a que la legislación para habilitar el voto desde el exterior “para otros cargos juntamente va en la lógica de aquella sentencia emitida por la Sala que muy claramente se establece que el tema del voto desde el exterior llevará un proceso de gradualidad en su aplicación, y eso es lo que estamos haciendo; en la viabilidad para su aplicación, no nos hemos enfocado solo en el tema financiero sino también en la logística para implementarlo”.

“Se ha aprobado esta tarde una ley para que los salvadoreños en el exterior puedan ejercer su voto; es un paso importante que se está dando en este momento y permite que los salvadoreños que solo tenían el derecho de votar en las elecciones presidenciales ahora puedan hacerlo también para las elecciones legislativas. Hubiésemos aprovechado este espacio para incorporar la decisión de que los salvadoreños en el exterior también pudiesen votar para elegir concejos municipales, por lo demás es un gran paso”, externó el diputado Mario Tenorio (GANA), al recordar que esta es una petición que por años ha sido la lucha de muchos salvadoreños.

La votación fue avalada con 74 votos, en ese sentido se refirió el diputado Roberto Ángulo (PCN). “No es fácil conseguir un respaldo en un tema tan complicado, 74 representantes legítimos del pueblo le han dado el apoyo a este avance político, complicado y delicado, en esta Asamblea se han tomado muchas decisiones en las cuales algunos sectores o algún Órgano del Estado tiene diferencia con nosotros, aquí es el arte de acercarnos lo más posible en beneficio de nuestro pueblo, de fortalecer el sistema democrático que tanto ha costado”, reflexionó el diputado.

El diputado Jorge Mazariego (PDC), además de agradecer a los parlamentarios que votaron, precisó: “Este decreto es probable que lo vete o lo observe el presidente de la República, pero lo importante no es eso sino que por primera vez en este Palacio Legislativo se está reconociendo el voto en el extranjero -para elecciones de diputaciones a la Asamblea y Parlacen-, se les reconoce para decirles que son parte de este pulgarcito de Centroamérica”.

El tema del voto de los salvadoreños en el exterior “es un tema controversial”, según el diputado Juan José Martel (CD), en un país que “durante décadas ha expulsado un porcentaje importante de la población de El Salvador. El voto es un derecho pero también es un deber para con nuestro país. Cuando se aprobó el voto por la vía postal se consideró un avance porque abría la posibilidad de que votar fuera del territorio pero después se volvió ineficiente y caro; estamos frente a un modelo que ya nos demostró que es caro y no funciona”.

Finalmente, el diputado Leonardo Bonilla (No partidario) manifestó que el voto en el exterior es una exigencia de los salvadoreños en el exterior de más 12 años, en ese sentido indicó que “el voto es un derecho adquirido y constitucional. Un compatriota que deja el país, no pierde sus derechos. La Sala de lo Constitucional estableció los parámetros que debía tener la ley especial del voto en el exterior. La propuesta que se discute contempla la forma tradicional que se realiza para otras elecciones -postal- y no incluye votación para alcaldes”.