Actor de «Lost» da positivo en coronavirus y pide perdón

El actor Daniel Dae Kim, recordado por su papel como Jin-Soo Kwon en la serie «Lost», confirmó que dio positivo en coronavirus, enfermedad que ha infectado a más de 261.000 personas en 171 países. El intérprete decidió compartir el resultado de su test con sus seguidores, a través de un video en su perfil de Instagram, además de pedir perdón a quienes haya podido contagiar.

Dae Kim regresó a su casa de Hawái después de estar varias semanas grabando su nueva producción en Nueva York. El actor, que también participa en la serie médica «The Good Doctor», aseguró que, durante todo ese tiempo, fue asintomático; pero que un dolor en la garganta lo puso en alerta.

«Cuando estaba regresando en avión, empecé a notar irritación en mi garganta, lo que es algo raro en mí pues no es así como comienzo a ponerme malo», explicó en su Instagram. «Así que cuando aterricé, llamé a mi médico y me dijo cómo tenía que ir observando mis síntomas. Para seguridad de todos, cuando llegué a mi casa me puse en cuarentena en una de las habitaciones y traté de no tener contacto con el resto», señaló el recordado intérprete de «Lost».

Un malestar que fue haciéndose más agudo a medida que pasaban las horas según Daniel Dae Kim: «Por la noche empecé a sentir una opresión en mi pecho, dolor muscular y la fiebre comenzó a subir. Se lo comenté a mi médico y me recomendó hacerme el test».

La prueba de coronavirus dio positiva y esto lo ha llevado a pedir perdón a aquellas personas que haya podido infectar durante su estancia en Nueva York y su vuelo a Hawái. Además, el actor de «The Good Doctor» ha querido hacer consciente a las personas jóvenes para que se tomen en serio las indicaciones que está dando el gobierno norteamericano.

En los últimos días, otras celebridades dieron a conocer que se encuentran con COVID-19 como Idris Elba y Tom Hanks, dos actores para los que también ha mandado un mensaje de ánimo y cariño.