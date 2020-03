El Salvador en cuarentena preventiva por COVID-19, no hay casos confirmados

El Salvador entrará a partir de este jueves en una cuarentena de 21 días, luego que la Organización Mundial para la Salud decretara como pandemia el coronavirus, enfermedad que ha dejado miles de muertos y que se expande por todos los países.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en una reunión ampliada con los ministros que fue transmitida por cadena nacional, que hasta el momento no existe ningún caso confirmado de coronavirus en el país, sin embargo, no descartó que el virus puede afectar la nación en los próximos días.

Bukele informó que en el hospital Saldaña hay 56 personas en cuarentena, pero no son sospechosos de ser portadores del virus. El gobierno ha realizado todas las pruebas necesarias y seguido los protocolos para garantizar una buena atención.

«Así como otros países han tomado medidas hasta después de tener casos positivos, nosotros hemos decidido poner en cuarentena al territorio. El impacto económico no prevalece sobre las muertes que podríamos tener en nuestro país, no podemos estar preparados para lo que no conocemos», expresó Bukele.

Por Decreto Ejecutivo se estableció que todas las carteras del Estado tienen que estar a disposición de los salvadoreños, el ministerio de Salud deberá decretar cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al país por cualquier vía, además se suspenden las actividades escolares públicas, privadas y de todos los niveles durante 21 días.

Reiteró que durante los 21 días de cuarentena nacional las exportaciones e importaciones no deben detenerse para no afectar el entorno económico. Tampoco lo hará el sector privado y productivo del país.

"Estoy seguro que vamos a sobrevivir a esta crisis…y vamos a salir fortalecidos", aseguró el Presidente @nayibbukele, luego de decretar cuarentena nacional, como prevención por el #COVID19. pic.twitter.com/vP7b63jAd7 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 11, 2020

Bukele expresó que la decisión de cuarentena podría ser criticada por varios sectores debido al impacto económico y de política en el exterior, pero justificó la medida como un acto de prevención que no pudieron ejecutar otros países como Italia; que registra decenas de miles de afectados.

«Hermanos salvadoreños, como les dije, esta decisión va a ser criticada por muchos, pero reitero ¿qué daría Italia por estar en nuestra posición?, señaló el gobernante.