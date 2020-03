Pruebas dan negativo en cuatro pacientes sospechosos de COVID-19

La Presidencia de la República informó que las pruebas realizadas a cuatro pacientes sospechosos de COVID-19 fueron negativas. También las pruebas hechas a otras 23 personas que estuvieron en contacto con los pacientes fueron negativas.

Con estos resultados El Salvador es aún uno de los pocos países con cero casos -sospechosos o confirmados- de coronavirus.

«Recuerden que eso no quiere decir que no hayan casos, de hecho es muy probable que si los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno. He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante. Mientras tanto, si no es necesario: NO SALGAN DE CASA», escribió el presidente, Nayib Bukele.

El martes el gobierno extremó las medidas para evitar posibles contagios. Así, se han suspendido las operaciones en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, se ha ordenado el cierre de gimnasios, restaurantes (funcionan ventanillas para llevar o pedir a domicilio) y las consultas programadas para no saturar clínicas ni hospitales.

Se ha empezado con la campaña «Quédate en casa» para evitar una posible propagación del virus.