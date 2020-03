VIDEO+FOTOS | Así se disfrutó el concierto de Reik en El Salvador

Con un deslumbrante juego de luces, la banda mexicana REIK entregó un concierto lleno de energía donde interpretaron sus éxitos del momento y del pasado en la noche del sábado.

La velada inició con la participación del salvadoreño Kevin Calderón quien con ritmos urbanos prendió a los asistentes que llenaron el anfiteatro del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Poco después de las 9:30 pm Julio, Gilberto y Jesús salieron al escenario en medio de gritos ensordecedores para interpretar ‘Que vida la mía’.

La noche trascurrió de un éxito tras otros, y únicamente se detenían para agradecer al público el apoyo a lo largo de su trayectoria. ‘Gracias por estar acá, El Salvador fue el primer país que nos recibió. La primera vez que tocamos fuera de México fue aquí’, recordó Jesús Navarro, vocalista del grupo.

La noche se llenaría de recuerdos inolvidables con canciones como Voy a olvidarte, Tu mirada, Niña, Peligro, Noviembre sin ti, Fui, Inolvidable, Ya me enteré y Creo en ti.

Este fin de semana varios salvadoreños disfrutaron del concierto de #Reik pic.twitter.com/wcVjfU29VI — El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 2, 2020

No faltaron los éxitos del momento como Si me dices que sí y Amigos con derecho. Se le sumaron Un año, Quisiera, Ya me enteré, Ráptame y Aleluya.