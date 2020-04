Gobierno inició entrega de paquetes agrícolas en el occidente del país

El Ministerio de Agricultura y Ganadería inició este lunes con las primeras entregas de paquetes agrícolas en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana; al occidente del país.

Cientos de agricultores inscritos en el padrón oficial de beneficiarios del Programa de los Paquetes Agrícolas acudieron de forma ordenada a los centros de distribución habilitados en distintos municipios de los departamentos antes mencionados.

“Sin aglomeraciones, ordenados y cumpliendo todas las medidas, nuestros agricultores atendieron cada una de las indicaciones que brindamos como Gobierno. Esta es la mejor y más transparente entrega de Paquetes Agrícolas. ¡Agricultores, ustedes también son nuestros héroes!”, expresó el ministro Pablo Anliker durante la gira de verificación en la zona occidental.

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería visitó bodegas instaladas en los tres departamentos del occidente y tras hacer los recorridos y garantizar que todo se desarrollara en orden, agradeció a las demás instituciones del Gobierno que están apoyando la logística para entregar los Paquetes Agrícolas.

“Muchas gracias a todos los que nos están colaborando para que esta entrega de Paquetes Agrícolas se desarrolle de la mejor manera. Estamos más unidos que nunca”, expresó el Ministro Anliker al personal del MAG, Ministerio de Salud (MINSAL), Policía Nacional Civil (PNC) y Protección Civil.

“Se está realizando una entrega ordenada, priorizando a las mujeres embarazadas, personas de tercera edad y con discapacidad, teniendo el distanciamiento social mínimo. Todos traen su N° correlativo que con anterioridad lo han obtenido”, afirmó un sargento de la PNC destacado en la bodega ubicada en el BFA Km-5, Acajutla, Sonsonate.

A nivel nacional se tendrán habilitadas más de 500 bodegas para distribución de los Paquetes, solo en el occidente son 70: en Santa Ana 21, en Ahuachapán 26 y en Sonsonate 23. Todas las bodegas trabajan desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde para atender únicamente a quienes les corresponde en según bodega y en la fecha que indica el listado oficial.

De acuerdo con la Dirección de Economía Agropecuaria, de los más de 400 mil Paquetes a entregar en todo el país, en la zona occidental se distribuirán 117,574:

Santa Ana: 34,114 beneficiarios (14,788 mujeres || 19,326 hombres)

Sonsonate: 43,433 beneficiarios (22,064 mujeres || 21,369 hombres)

Ahuachapán: 40,027 beneficiarios (22,203 mujeres || 17,824 hombres)

Cada Paquete incluye 22 libras de Semilla Certificada de Maíz H-59 y 100 libras de Fertilizante 16-20-0. “Les pido a todos los beneficiarios que trabajen duro la tierra, hoy es cuando más necesitamos de ustedes. Gracias por acatar las indicaciones que nos permiten entregar los insumos de forma segura y ordenada”, reiteró el Ministro Anliker Infante.

Recuerde que los requisitos para retirar sus insumos siempre se deberán cumplir en todas las bodegas, quien no los cumpla podría ser enviado a casa por parte de las autoridades. Llame a cualquiera de nuestros medios de información para verificar si aparece en el padrón y para que le indiquen en qué bodega y cuándo le corresponde retirar el Paquete Agrícola.

Requisitos:

Llegar el día que le corresponde

Llevar su DUI original

Llevar su Número Correlativo en Padrón Oficial de Beneficiarios

Siempre usar mascarilla

Guardar distanciamiento social entre las personas (1.5 metros como mínimo)

Facilitar la toma de su temperatura al personal de apoyo del Ministerio de Salud

Usar alcohol gel cuando se los indiquen

No estar acompañado de menores de edad

No llegue a las bodegas a pedir información y tampoco a solicitar que lo inscriban. Si no aparecen en el Padrón no salgan de sus casas, deben recordar que sigue vigente la cuarentena domiciliar obligatoria para evitar la propagación del virus COVID-19.