Neven Ilic: “el mundo del deporte va a cambiar”

Por Comité Olímpico de El Salvador

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, ex tenista, empresario y padre de familia conversó con Team ESA Sport sobre el deporte panamericano, el voluntariado deportivo, el trabajo con los atletas y como vive la cuarentena en Chile.

“Estamos aprendiendo una lección de esto, hemos tenido varias video conferencias, y nos podemos reunir sin necesidad de viajar, y muchas cosas que podemos hacer a través de la tecnología desde nuestros países, yo creo que esto del coronavirus va a pasar”, acotó el dirigente panamericano

“Nosotros tenemos varios proyectos uno es para pagar a los entrenadores, otro es el desarrollo de los atletas, para campamentos y para el desarrollo de los comités olímpicos, conforme a los problemas que se vienen”, acotó

Respecto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 y que podrían pasar al 2023 externó “es una tremenda sorpresa lo que me estás diciendo, yo lo veo bastante complicado que tengamos dos juegos de esa envergadura paralelo, quedamos que el día lunes, tendremos reunión con presidentes de la región, ponernos de acuerdo con los juegos”.

Añadió “ustedes tendrán juegos centroamericanos, creo que el mundo del deporte va a cambiar, hay que racionalizar esto, bajar costos, manteniendo la calidad, se pueden hacer cosas bien hechas, como hacemos cosas más atractivas y económicas, hay una suma de temas que hay que sentarse y darle oportunidad a los atletas de tener actividad en el año”.

La mezcla de dirigente, padre de familia y empresario dice “ tengo un apoyo total de mi familia, tengo cuatro hijos todos grandes , cada uno tiene su propia vida y mi señora me acompaña cada vez que puede”

Eduardo Palomo Presidente del Team ESA le consultó sobre el verdadero voluntariado “cuando era deportista, escuchaba solo problemas, no escuchaba las cosas linda del deporte, me gusto ayudar, el mundo del deporte me dio otra faceta que hace muy contento de poder ayudarle a alguien, es un trabajo gratuito, ha ido variando, porque hay que entender que hay gente que le quiera dedicar todo el día, de alguna manera hay que compensar eso, nosotros somos de la escuela antigua, trabajamos por el amor al deporte”.

En relación a la crisis del covid 19 dijo “yo creo que vamos a volver a la normalidad, en cinco años, son delicados los momentos que vivimos, para la economía del mundo, las empresas de las personas, y del deporte, por ejemplo como resucitar la industria del futbol”.

“Los valores deben estar en el deporte, creo que los valores son importantes para el desarrollo de su vida, el compañerismo, el caerse, volver a trabajar para salir adelante en la vida, la vida está llena de altos, y bajos de ganar y perder, en estos momentos el deportista debe aplicar los valores, se sale adelante con esfuerzo y trabajo”, subrayo Neven.

Panam Sports organizó la gala Panam Sports Awards el 2019, un premio a los mejores deportistas del continente, a la cual Ilic reitero que se realizarían.

Neven Ilic fue elegido el 26 de abril de 2017 Presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) hoy Panam Sports , y en septiembre de 2017 fue electo miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).