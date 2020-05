Carolina Recinos: La Asamblea no hizo su papel y por eso estamos en esta situación

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, señaló que la Asamblea Legislativa cayó en omisión de deberes al no haber convocado a plenaria para discutir la aprobación o no de la prórroga del decreto de emergencia.

“La Asamblea no hizo su papel y por eso estamos en esta situación; no decretó (emergencia) cuando la pandemia estaba en su nivel más alto de propagación. La Asamblea cayó en omisión de deberes al no haber sesionado y facultado al Ejecutivo de las herramientas. El Gobierno se ha fundamentado en la Ley de Protección Civil”, explicó en entrevista televisiva.

Recinos destacó que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está en sintonía con las peticiones de los médicos y del personal de salud en general, quienes han expresado que no serán capaces de atender a muchos afectados por la pandemia si el sistema de salud colapsa, ante un repunte en los casos al levantarse las medidas.

La comisionada presidencial explicó que las medidas para evitar contagios, las cuales incluyen la suspensión de parte de las actividades económicas, se podrán levantar cuando se vaya controlando la expansión del virus, pero que no puede determinarse una fecha exacta.

Sin embargo, Recinos detalló que “la hoja de ruta para la apertura de la economía se ha presentado en el informe de actuaciones a la Asamblea Legislativa, pero los diputados no la han discutido. El Gobierno no está interesado en una cuarentena interminable (…) tenemos que implementar medidas para abrir lo más pronto posible”, dijo.

La funcionaria añadió que el Gobierno está consciente de que la población tiene la necesidad de trabajar para suplir sus necesidades, por ello, se han presentado los paquetes económicos a los diputados para mitigar las condiciones económicas de los hogares.

El Gobierno ha invertido cerca de $580 millones para hacer frente a la pandemia, lo cual incluye la entrega del bono de $300, la compra de insumos médicos, medicamentos, contratación de hoteles, centros de cuarentena, infraestructura hospitalaria y alimentos, entre otros.

Recinos dijo que los préstamos aprobados en la Asamblea se están gestionando en el exterior, y que los recursos monetarios que ya ingresaron al país para la pandemia, no han sido ratificados por los diputados.