Diputados evalúan ley con cuarentenas focalizadas en municipios con altos contagios por COVID-19

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa evaluó la aprobación de una ley que contenga -entre otras cosas- cuarentenas focalizadas garantizando los derechos constitucionales, como una medida para apalear la propagación de casos de COVID-19.

El Salvador que se encuentra en un limbo legal, sin una propia emergencia por la pandemia y con una cuarentena voluntaria, no ve descenso en el número de personas contagiadas por el virus.

Al contrario, se expande la información de que los hospitales están a punto de colapsar y que la atención médica no da abasto.

“Hay documentos de avance, el equipo técnico trabajó un documento jurídico que son cuarentenas con medidas sanitarias y se le ha pedido que se le agregue el componente de garantías constitucionales. Estamos convencidos de que cualquier decisión que tomemos como Asamblea Legislativa debe llevar los tres componentes: suspensión de garantías constitucionales, cuarentena y medidas sanitarias para atender lugares altamente contagiados. La medida, como va, sería focalizada, no se está dando suspensión de garantías constitucionales generalizadas o a nivel nacional, sino que se van a suspender garantías constitucionales en aquellos municipios en los que hayan contagios de forma exponencial”, explicó el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, al concluir la comisión en donde se tomó ese acuerdo.

Durante la reunión, los diputados de los grupos parlamentarios ARENA y FMLN presentaron propuestas sobre medidas para prevenir el COVID-19, las cuales serían unificadas al documento elaborado por la parte técnica. El documento será conocido por los diputados, hoy a las 09:00 a.m., en el Auditórium de la Paz del Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL). El Grupo Parlamentario GANA argumentó que no acompañarán ninguna medida que no sea consensuada con el ministro de Salud. En ese sentido, el borrador que se preparará también será enviado al funcionario para su análisis.

Según adelantó el presidente Ponce, según análisis científico y médico, lo idóneo es realizar cuarentenas focalizadas en municipios con más contagios. El Ministerio de Salud deberá ser el encargado de determinar cuáles son los primeros 60 municipios que entrarán en esta medida.

La Comisión Política sometió a consulta una moción del Ejecutivo para decretar régimen de excepción de derechos fundamentales concretos para atender la pandemia por COVID-19. En las reuniones del lunes y martes de esta semana se recibieron a instituciones médicas, de infectología, universidades, centros de estudios jurídicos, entre otros, los cuales brindaron sus aportes para enfrentar la pandemia, a la vez que realizaron observaciones a esa iniciativa.