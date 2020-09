Jueza ordena apertura a juicio contra tres acusados de asesinar al político Ramón Kury

El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra los hermanos Oscar Remberto y Samuel Elías Delgado Navas y Santos Hernández Beltrán, al considerar que, de acuerdo a la prueba ofertada existe la probabilidad que participaron en el homicidio agravado del político Ramón Orlando Kury, de 66 años de edad.

La jueza consideró que está clara la existencia del delito cuando la víctima fue ejecutada la noche del 26 de abril al salir de la sede de su partido a eso de las siete de la noche, por lo que hay suficientes elementos que su muerte fue violenta, con premeditación y alevosía y que no tuvo tiempo de defenderse.

Con respecto a la participación de los imputados Oscar y Samuel la jueza señaló que se han presentado testigos que los ubican el día y la hora de los hechos y que según éstos, los hermanos manifestaron conductas inusuales, pues uno de los imputados cerró el portón justo cuando se escucharon los disparos con el fin de impedir que el vigilante saliera,

Además estan las bitácoras de los celulares incautados a los procesados el día del crimen “lo cual le llama la atención porque sostuvieron una comunicación fluida antes y después del hecho, se activaron las antenas” sostuvo.

“Existe una comprobación técnica que ella no puede descartar, no en este momento procesal, por lo tanto hay probabilidad de la participación de ambos en el delito, hay prueba concluyente que esta juzgadora no puede excluir” enfatizó.

Con respecto Santos Hernández, señaló que presentaron una fijación de imágenes de cámaras de vigilancia y un análisis antropométrico (pericia que mide las dimensiones del cuerpo humano) que concluye que la persona que iba caminando hacia el parqueo y que le disparó a la víctima probablemente sea la del procesado.

“Hay prueba concluyente que esta jueza no puede excluir existe la probabilidad que el procesado fue el posible ejecutor del delito”

Según el dictamen fiscal el homicidio de Ramón Kury ocurrió el 26 de abril del año de 2018 a las 7 de la noche, cuando un hombre encapuchado y vestido con ropa oscura le disparó en varias ocasiones al político cuando salía de la sede departamental del Partido Concertación Nacional, (PCN) ubicada en la Colonia Las Mercedes, de San Salvador. La víctima fue trasladada a un centro asistencial pero falleció horas después.

Supuestamente el que disparó contra la víctima, según la tesis fiscal, fue el imputado Santos Hernández con la participación de los hermanos Delgado.

De acuerdo a la acusación, dos de los vinculados al hecho trabajaban para el instituto político, uno como seguridad y el otro como colaborador del Secretario General del partido.

Las autoridades basan su acusación en que los sujetos se llamaron entre sí, antes durante y después del crimen por lo que hubo una planificación del hecho, además de contar con imágenes de video vigilancia captadas por varias cámaras ubicadas en la zona.