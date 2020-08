“Me quedan muy poquitos días de vida”: estrenan documental de Pau Donés

En 2015, dos meses antes de cumplir los 49, al cantante Pau Donés de Jarabe de Palo le diagnostican un cáncer de colon contra el que luchó por cinco años.

“Un cáncer tan potente como la vida que he llevado, en mi caso no podía ser de otra manera, ¡todo a lo grande, a lo bestia! Un cáncer que seguramente me acompañará toda la vida”, anotaba el músico en sus memorias 50 palos… y sigo soñando (Planeta, 2017).

Veinte días antes de morir el pasado 9 de junio, el músico llamó a su amigo Jordi Évole desde el hospital y le dijo: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d’Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras”.

El documental Eso que tú me das es el resultado de esa charla con el conocido periodista español.

“Un registro único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento”, reza la descripción de la película que se exhibe por vez primera el próximo 26 de agosto en el Festival de Málaga.

Dirigido por el propio periodista Jordi Évole y Ramón Lara, con guion de Màrius Sánchez y Silvia Merino, el documental está producido por Atresmedia y Producciones del barrio.

Historia de una amistad

La relación entre el periodista y el músico data al menos desde el año 2002, cuando coincidieron en un recordado episodio de la televisión española.

Évole todavía no era conocido como el incisivo periodista del programa Salvados, sino como “El follonero”, un molesto personaje que se levantaba entre la gente y se dirigía al plató del programa Una altra cosa generalmente para trolear a los invitados.

“¿Eso qué es, el disco nuevo? ¡Eso es lo de siempre, hombre!”, dijo “El follonero” mientras Pau Donés miraba con una sonrisa incrédula antes de presentar “Bonito”.

«¡Cuarenta años haciendo lo mismo! Desde ‘La flaca’ que no haces nada, tío. ‘Bonito’, ‘Depende’, ¡es lo de siempre, tío!».

Incómodo, Donés se refugia en una sonrisa, quizás sin entender mucho al personaje de Évole.

Pasaron muchos años hasta que Pau Donés le devolvió la gracia, esta vez desde un anuncio publicitario del programa Lo de Évole del periodista.

“Espero que lo nuevo tuyo no sea lo de siempre”, dice Pau Donés mientras abandona la escena con la misma broma que Évole le había hecho años atrás, pero cambiando el “Bonito” y el “Depende” por “Salvados” y “Lo de Évole”.