Murió el legendario comediante mexicano Manuel “El Loco” Valdés a los 89 años

El actor y comediante, Manuel “Loco” Valdés, murió este viernes después de una dura batalla contra el cáncer que lo aquejó por varios años.

De acuerdo con los primeros reportes, el Primer Actor falleció a los 89 años y durante la madrugada de este viernes a las 03:40 horas, sin que se tengan más detalles.

En las últimas semanas se enfrentó al deterioro de su salud, especialmente a diversos problemas respiratorios que lo llevaron a hospitalizarse hace unas semanas.

Marcos Valdés confirmó la noticia para el periodista Javier Poza e indicó que el cuerpo de su padre será velado a partir de las 11:00 horas en una funeraria ubicada en Sullivan, en la Ciudad de México. El cuerpo de Manuel «Loco» Valdés será velado a partir de las 11:00 horas en una funeraria ubicada en Sullivan (FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO)

Otro de sus hijos, Pedro Valdés, se despidió del Loco Valdés a través de sus redes sociales: “Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro, padre hermoso”.

La Primera Actriz, Verónica Castro, también se pronunció tras la muerte de quien fuera su pareja y padre de su hijo mayor, Cristian Castro. “QEPD MANU”, escribió en su cuenta de Twitter para acompañar una oración dedicada a San Agustín.

Hace unas semanas tuvo que ser internado e intubado para drenarle los pulmones, a causa de los problemas que ya lo aquejaban.

“El abuelo pasó una medio crisis, empezó a tener una tos que se le empezó a complicar. Se le habló al neumólogo y le detectaron una ligera neumonía”, declaróa inicio de agosto el nieto del comediante, Iván Valdés, a Ventaneando.

En aquella ocasión, el nieto del famoso mexicano aceptó que el estado de salud de su abuelo sí preocupó a toda la familia y los especialistas, ya que fue un cuadro complicado.

“De momento sí (fue alarmente) porque los niveles de oxigenación bajan, se agüita mucho”, añadió para el programa de espectáculos mexicano. Hace unas semanas tuvo que ser internado e intubado para drenarle los pulmones, a causa de los problemas que ya lo aquejaban. (FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO)

Desde hace más de tres años la salud del comediante, quien hiciera época en la televisión mexicana gracias a programas como Ensalada de Locos, se vio afectada ante la aparición de tumores en su cabeza.

Fue en abril del 2017 cuando Manuel “Loco” Valdés fue diagnosticado con cáncer piel, desde entonces emprendió una dura batalla para eliminar la enfermedad de su cuerpo.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, comentó el comediante en aquella época a los medios de comunicación.

Valdés confirmó que con la biopsia descubrió que se trataba de un tumor maligno. Pero fiel a su naturaleza y sin perder su sentido del humor, le compuso una canción a su enfermdad.

“Es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente’”, declaró.

El cómico mexicano recibió tratamiento por este padecimiento y después le detectaron una bolita que oprimía su nervio óptico. El cómico mexicano recibió tratamiento por el cáncer que le diagnosticaron en 2017 y después le detectaron una bolita que oprimía su nervio óptico. (FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM)

Su estado de ánimo decayó después de la muerte de su hijo Alejandro Valdés el año pasado. “El Pupi”, como también era conocido Cristian Castro, era muy cercano al Loco.

Este año la salud de Manuel “Loco” Valdés se deterioró en gran medida por sus problemas respiratorios.

Es uno de los referentes de la comedia en México. Participó en cerca de 70 películas, seis telenovelas, seis obras de teatro, algunos programas de televisión y proyectos de doblaje.

Siempre será recordado por su incursión en los programas El show del “Loco” Valdés o Variedades de media noche, en teatro con El tenorio cómico; en la televisión en Entre el amor y el odio o Atrévete a soñar; y en el cine con Calabacitas tiernas, Club de señoritas, Lo que le pasó a Sansón, Viaje a la luna, Los tres mosqueteros y medio, El fantasma de la opereta, Dos tontos y un loco, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, Dos tipas de cuidado y La Leyenda de la Nahuala.

Formó parte de una familia artística muy importante en el país. Era hermano de los también comediantes Germán “Tin Tan” Valdés y Ramón Valdés, y padre del cantante Cristian Castro y el actor Marcos Valdés.