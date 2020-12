Destruyen más de 6 millones de cigarrillos de contrabando

Un poco más de 6 millones de cigarrillos que ingresaron al país de forma ilegal y que fueron incautados por la policía, fueron destruídos este viernes en un trabajo articulado entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Aduanas y la Policía Nacional Civil (PNC), que permitió la efectividad de controles en las fronteras para detener el contrabando.

La directora de Aduanas, Samadhy Martínez, detalló que 6.3 millones de unidades fueron incautadas durante el 2020, las cuales serán destruidas para evitar que sean comercializadas, porque además del ilícito, el producto carece de registros sanitarios y está contaminado por desechos de roedores.

“Este producto incautado es resultado de la labor interinstitucional de este Gobierno, que marcará la diferencia en la lucha contra el contrabando”, afirmó Martínez.

En tanto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseveró que “lo que están viendo no solo es el no pago de impuestos, sino que también es daño a la salud».

Entre las marcas decomisadas, de origen asiáticas, están: Pine Blue, Pine Green, Marshal, This Random, this Ice Café, This Cange BoubleBohen Expreso Summer, Bohem Irish, Jaipur. Estas, comentó Zelaya, “no están permitidas en el país”.

“Este es el momento en el que necesitamos volver a mandar un mensaje contundente de que nosotros, periódicamente, destruimos este tipo de paquetes (de cigarrillos)”, subrayó el titular de Hacienda.

El funcionario declaró que el producto contrabandeado será trasladado a Metapán, Santa Ana, donde será procesado para su destrucción sin producir efectos al medio ambiente.

“Queremos mandar un mensaje a quienes están lucrándose a costa de la salud y de los impuestos de los salvadoreños: el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección Nacional de Aduanas y la PNC no se van a detener en el Plan Anticontrabando”, puntualizó Zelaya.