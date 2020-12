EEUU y El Salvador juegan amistoso con la mirada en los retos de 2021

Las selecciones de Estados Unidos y El Salvador, inactiva desde enero, jugarán el miércoles en Fort Lauderdale (Florida) un amistoso en el que probarán a jóvenes futbolistas de cara a la Copa Oro de 2021 y las eliminatorias para el Mundial de Catar-2022.

Gregg Berhalter, que ya es el seleccionador estadounidense que más jugadores ha hecho debutar (29 futbolistas en 21 partidos desde 2019), llamó a otros 10 futbolistas que podrían estrenarse ante El Salvador, incluido el lateral Julián Araujo (LA Galaxy, 19 años), que también tiene la nacionalidad mexicana.

Otras dos promesas convocadas para este periodo de concentración, el delantero Efraín Álvarez (LA Galaxy, 18 años) y el mediocampista Andrés Perea (Orlando City, 20 años), necesitan todavía pedirle a la FIFA un cambio de federación después de haber competido con las categorías inferiores de México y Colombia, respectivamente.

En México están muy pendientes de un posible debut de Álvarez y Araujo con el combinado estadounidense ya que su seleccionador, Gerardo ‘Tata’ Martino, ha expresado interés en contar con ambos para el ‘Tri’.

Perea, por su parte, fue llamado como sustituto de Frankie Amaya, quien dio positivo por covid-19 a su llegada a la concentración estadounidense.

Después de un parón de nueve meses por la pandemia de coronavirus, el choque del miércoles será el tercer amistoso para Estados Unidos en menos de un mes.

Con un plantel plagado de promesas emergentes como Gio Reyna (Borussia Dortmund) o Sergiño Dest (FC Barcelona), el combinado norteamericano empató 0-0 ante Gales y goleó 6-2 a Panamá en sendos amistosos jugados en noviembre en Europa.

En esta ocasión será el turno para jugadores que han despuntado en la liga de fútbol norteamericana (MLS) como los zagueros Walker Zimmerman (Nasvhille SC), elegido Mejor Defensor del Año, y Mark McKenzie (Philadelphia Union), incluido en el mejor once de la campaña.

También fueron llamados los prometedores delanteros Ayo Akinola (Toronto FC) y Chris Mueller (Orlando City) y el centrocampista Brenden Aaronson (Philadelphia Union), que la próxima temporada jugará en el Salzburgo austriaco.

«Están aquí por una razón, se han ganado esta convocatoria haciéndolo bien y les queremos encajar en lo que hacemos», dijo Berhalter sobre los jóvenes convocados.

– Primer amistoso salvadoreño desde enero –

El choque del miércoles servirá a ambos equipos para preparar los numerosos compromisos de 2021, que incluyen la Copa Oro y el arranque de las eliminatorias de la Concacaf para Catar-2022, así como el torneo preolímpico para los Juegos de Tokio.

Para El Salvador será apenas el segundo juego del año tras la derrota 1-0 ante Islandia del 20 de enero. Su seleccionador, el mexicano Carlos de los Cobos, restó importancia al resultado del enfrentamiento ante Estados Unidos ya que su prioridad es examinar de nuevo a sus futbolistas de cara al debut en las eliminatorias mundialistas el 25 de marzo ante Granada.

«Este partido me va a servir para evaluar a los jugadores, para ver cómo se encuentran y retomar nuestra idea de juego (…) No hemos trabajado en todo el año, no hemos entrenado en todo el año», recordó De los Cobos, ex jugador del ‘Tri’.

«El resultado no es el propósito. No es un partido de eliminatoria, no es un partido oficial, es un partido amistoso que a nosotros nos llega en circunstancias especiales y sin poder entrenar, pero me entusiasma mucho porque es un reto», afirmó.

Aunque no puede contar con algunos futbolistas del torneo local por problemas con la visa, De los Cobos tendrá a sus órdenes a jugadores consolidados que militan en ligas como la de Estados Unidos, Darwin Cerén (Houston Dynamo) y Andrés Flores (Portland Timbers), y la de Bolivia, Roberto Domínguez (Bolívar).

El choque arrancará a las 19H30 locales (00H30 GMT del jueves) en el estadio del Inter Miami (Fort Lauderdale), donde se permitirá el acceso de unos 2.500 espectadores.

Equipos posibles:

Estados Unidos: Bill Hamid – Julián Araujo, Walker Zimmerman, Aaron Long, Mark McKenzie – Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Sebastian Lletget – Paul Arriola, Chris Mueller y Ayo Akinola. DT: Gregg Berhalter

El Salvador: Henry Hernández – Alexander Mendoza, Roberto Domínguez, Jonathan Jiménez , Bryan Tamacas – Marvin Monterroza, Andrés Flores, Darwin Cerén, Pablo Punyed – David Díaz y Joaquín Rivas. DT: Carlos de los Cobos