Encienden árbol navideño en Casa Presidencial

El Presidente de la República, Nayib Bukele, la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, y Layla Bukele, encendieron de forma oficial el árbol de Navidad de Casa Presidencial, minutos antes que llegara Santa Claus en compañía de sus soldaditos de plomo, renos y la galleta de jengibre, entre otras figuras de cuentos de hadas.

En un breve mensaje, el mandatario dijo que este año “ha sido diferente para todos en esta época de Navidad donde estamos acostumbrados a estar cerca de nuestros seres queridos, de abrazos y regalos”.

“Sin embargo, muchos sabemos que no tendremos la Navidad que queríamos, que esperábamos, y sabemos que muchos no veremos a toda nuestra familia reunida. No veremos a todos nuestros amigos, y algunos hemos tenido que vivir directamente los efectos de esta pandemia”, indicó.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó que “muchos no tendremos el año que esperábamos y como a nosotros nos hubiera gustado. A nosotros nos hubiera gustado hacer un gran acto espectacular para todos los niños. Algo grande, pero debemos de ser responsables, evitar los contagios, y tenemos que seguir cuidándonos”.

“Pero Navidad no es la fiesta, la cena, los regalos. Pero la Navidad es el espíritu de compartir. La Navidad es la esperanza de que el otro año será un año mejor”, manifestó Nayib Bukele, antes de dar paso al discurso de Santa Claus.

La Navidad es el significado del nacimiento del Niño Jesús



Santa Claus agradeció el gesto del mandatario de haberlo invitado a Casa Presidencial, recalcando que “el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento del Niño Jesús”, justo el día en que el mundo entero tendría la oportunidad de ver la “Estrella de la Navidad”.

En su reflexión, Santa Claus dijo que: “Esta Navidad es una Navidad difícil para muchos; diferente, pero es una Navidad donde tenemos que felicitar y premiar a todos esos niños y niñas que se han mantenido en esta época en casa”.

“A todos estos niños y niñas que estudiaron a distancia, no se preocupen, porque muy pronto volverán a clases y verán a sus compañeros, amigos y profesores. Muy pronto verán cosas nuevas y diferentes, y también podrán jugar nuevamente con sus amigos, con sus compañeros”, detalló en cadena nacional de radio y televisión.

“Hay que felicitar y premiar a todos esos niños que también cada vez que salen de su casa usan mascarilla y hasta yo uso mascarilla. Todos esos niños que se lavan las manos cuando hacen alguna actividad; que usan el alcohol gel. A todos esos niños vamos a mostrarles que la Navidad puede ser siempre alegre”, detalló Claus.

“El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento del Niño Jesús, esa luz que está en tu corazón y que la puedes hacer brillar cada vez que tú sonríes, cada vez que tú le dices a tu hijo o a tu hija, a tu papá o a tu mamá, a tu abuelo y a tu abuela: te amo, te quiero”, concluyó.