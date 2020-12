Histórico: Lionel Messi igualó el récord de Pelé como máximo goleador en un mismo club

Es una temporada atípica, no sólo por la llegada del coronavirus al planeta, sino también por el complicado presente que atraviesa la institución azulgrana, con la incógnita de no saber qué sucederá con su capitán y referente en un futuro no muy lejano.

Sin embargo y a pesar de la irregularidad en la que está sumergido el Barcelona, Lionel Messi continúa batiendo récords y dejando en el camino a históricos futbolistas. Después de hacer lo propio con Gabriel Batistuta (como máximo artillero de la selección argentina), Telmo Zarra (en la liga) o Gerard Muller (en Europa), llegó el turno de alcanzar aO’Rei Pelé.

El delantero argentino marcó contra Valencia un tanto para la historia: alcanzó los 643 goles con la casaca del Barcelona en 748 partidos y teniendo en cuenta que también sumó 278 asistencias. Números espectaculares y que lo convierten en el máximo goleador con un mismo club en la historia junto a Pelé, quien ostentaba esta marca en solitario desde hace 46 años.

El grito frente al Valencia se sumó al del partido contra el Levante del fin de semana pasado en una temporada en la que la faceta goleadora de La Pulga no está en su esplendor. De todos modos, el rosarino continúa siendo el jugador más desequilibrante de un equipo carente de ideas en ataque a pesar de contar con grandes nombres en esa zona.

Fueron 46 años los que el brasileño Pelé reinó en soledad después de dejar su huella tras anotar 643 goles con la camiseta del Santos en 757 encuentros, números que realizó a lo largo de 18 años jugando para el Peixe (1956 a 1974).

Cabe destacar que las cifras goleadoras de ambas estrellas mundiales se contabilizan sólo en lo que fueron partidos oficiales y según los datos que compartieron las cuentas oficiales del club azulgrana, la web especializada Transfermarket y la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), una de las organizaciones de recolección de estadísticas más reconocidas del ambiente. Pelé ostentaba este récord desde 1974

Con éstos números, y algunos partidos por delante, Lionel Messi puede estar más que satisfecho. Tras quitarle el récord, el argentino sumó al brasileño a su lista de víctimas en la que ya estaban nombres como Telmo Zarra, César Rodríguez y Gerd Muller.

El 22 de noviembre de 2014, La Pulga se convirtió en el máximo goleador histórico de La Liga al marcar un triplete contra el Sevilla y dejar en el camino a Zarra con sus 252 goles. A poco más de cuatro años de aquella noche, el argentino ya lleva 449 gritos en liga.

César Rodríguez fue uno de los mejores jugadores de la historia de España. El delantero catalán, que vistió la camiseta del Barcelona durante 13 temporadas, fue el mayor goleador del club blaugrana hasta el 17 de marzo del 2012, cuando Lionel Messi se interpuso en su camino. Con un nuevo “hat-trick” ese día alcanzó los 234 tantos con la entidad y dejó atrás los 232 del español. Hoy, a casi 9 años, tiene 643.

Finalmente, fue el turno del alemán Gerd Muller, a quien superó en diciembre del 2012. El ex Bayern Múnich se había convertido en el máximo anotador en un año natural con 85 goles hasta que el rosarino lo pasó por encima en esa temporada al establecer una marca de 91 tantos (79 con el Barça y 12 con la selección argentina). La Pulga continúa teniendo un amplio margen para seguir estirando sus números- REUTERS/Albert Gea

“Las cifras son impresionantes. No sé cuantos hat-tricks ha marcado… Una vez más, es increíble todo lo que ha hecho para este club. No vamos a tener en este club un jugador que haya dado tanta efectividad, por eso es el número 1”, destacó Ronald Koeman al ser consultado sobre la actualidad de su capitán.

“Con Leo Messi sobran los comentarios. Incansable, maravilloso y brillante. Es lindo verte jugar. Bienvenido al club de los 700 goles ¡Gracias por el espectáculo!”, fue el mensaje de Pelé después de que La Pulga se uniera al “selecto grupo de los 7”.

En lo que respecta a ese mítico grupo, que lidera Josef Bican con 805 goles. Messi y Ronaldo son los únicos que continúan en carrera y siguen acercándose a él. Mientras que el argentino suma 714, el portugués ya se ubica cuarto en esa tabla con 754, por delante de Gerd Muller (735) y Ferenc Puskás (746), siendo superado sólo por Pelé (767) y Romario (772), además de Bican.