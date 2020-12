Pandemia deja pérdidas millonarias para el sector transporte

Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios, dijo este miércoles que la pandemia por COVID-19 dejó pérdidas millonarias para el sector transporte que estuvo paralizado durante 6 meses; tiempo en que duró la cuarentena en el país.

El impacto económico mundial por el COVID-19 afectó a varios sectores productivos del país y el sector transporte fue uno de ellos. Fecoatrans estima que $600 millones dejaron de moverse en el sector transporte público durante este año.

La incertidumbre financiera de las empresas de transporte fue latente en el presente año, ya que producto de haber estado paralizados en su parte operativa, por esta difícil situación, del Covid 19, y que el mayor porcentaje de nuestros usuarios se quedaron en casa, se llegó al punto de una quiebra técnica generalizada, ya que durante los meses no laborados, el sector transporte no movió 600 millones de dólares, lo cual es el flujo, para pagos de planillas de trabajadores, pago de factura de combustible, de la canasta básica de repuestos, mantenimiento de flota y planteles, depreciación de los vehículos, entre otras responsabilidades, lo que ocasionó, no tener base económica para el momento de reapertura el pasado 24 de agosto, haciendo uso muchas empresas de sus reservas, cayendo en la figura del costo hundido, que difícilmente se podrá recuperar, indicó la empresa.