Carlos Osorio, candidato a alcalde para Huizúcar, realiza obra en comunidad

Carlos Osorio, candidato a alcalde para el municipio de Huizúcar bajo la bandera de GANA, inauguró recientemente un puente en el caserío El Izote, obra que por 30 años no había sido cumplida por las autoridades edilicias.

Osorio, quien hasta hace poco fue el sacerdote del municipio de Huizúcar y que por primera vez se involucra en política, llevó esta obra a dicha comunidad donde decenas de familias se verán beneficiadas; entre ellas María Jacoba Mejía, una anciana de 92 años que por mucho tiempo esperó ver esta obra.

Niña “Jobita” recordó que la comunidad ha solicitado a los alcaldes que han ocupado la silla edilicia la construcción de un puente o pasarela para cruzar de forma segura; sin que tuvieran respuesta por las autoridades locales.

«Desde hace 30 años he solicitado a los alcaldes que han pasado por la alcaldía que construyan una pasarela, porque en invierno la correntada nos escapa a llevar», expresó.

Detalla, doña Jacoba, que el año pasado se enfermó de gravedad y su hijo tuvo que sacarla ‘chineada’ para poderla trasladar hacia la Unidad de Salud del municipio.

Hace dos meses y medio, el candidato Osorio prometió que antes del 28 de febrero los habitantes de ese caserío cruzarían la quebrada por primera vez sin temor.

“No se trata solo de cuántos recursos se tengan, sino de cuánta voluntad se tiene para llevar desarrollo y dignidad a las familias de nuestro amado municipio. Y este día comprobé que los huizucareños son gente agradecida. No se puede jugar con la necesidad de los pobres. Gracias 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗜𝘇𝗼𝘁𝗲 por su apoyo, no son ustedes los que nos deben agradecer, soy yo el que este día le he dado gracias a Dios por permitirme servirles”, expresó Osorio.