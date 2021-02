Listos los horarios de la primera jornada de la Liga de El Salvador

Diego Zarazúa | AS.COM

La Primera División de El Salvador confirmó que el torneo comenzará el próximo fin de semana, por lo que para este 9 de febrero decidió revelar los horarios de la primera jornada del Clausura 2021. El torneo se jugará bajo el formato de grupos regionales en la primera vuelta, mismo que se adaptó durante la pandemia para evitar traslados largos dentro del país y con esto ayudar a no esparcir el coronavirus.

Como cada semestre, la directiva del máximo circuito de fútbol de El Salvador reveló los horarios de los primeros partidos del Torneo Clausura 2021, mismo donde se darán partidos interesantes como el Alianza vs Santa Tecla. Pero los dos encuentros con los que abrirá la Primera División serán el: Águila vs Municipal Limeño y el Firpo vs Jocoro.

Horarios y fechas para la primera jornada

Los partidos con los abrirá la temporada regular son con el Águila vs Municipal Limeño y el Firmo vs Jocoro, ambos partidos se jugarán a las 16:30 ET. Para el de los emplumados el cotejo será en el Juan Francisco Barraza y los boletos tendrán un costo entre los 4 y 15 colones. Mientras que el partido de Firpo se jugará en el Polideportivo Tierra de Fuego y las entradas costarán 10 colones.

Chalatenango recibirá a Marte a las 17:00 ET en el estadio Martínez y los precios serán de: 4, 6 y 10 dólares. Para la noche y el mismo 13 de febrero se jugará el partido más llamativo de la jornada entre Alianza y Santa Tecla, este encuentro está programado para comenzar a las 20:00 ET en el Cuscatlan; los precios serán de 5, 6, 10,15 y 18 dólares.

El último juego del sábado lo protagonizarán FAS y Metapán en el Jorge Calero Suárez. Este partido está programado para las 20:15 ET y los precios rondarán los 5 y 15 dólares. Para el domingo solo se disputará un partido entre Once Deportivo y Sonsonate en el estadio Arturo Magaña de Ahuachapán.