¿Quién es The Weeknd y cuáles son sus canciones más exitosas que cantará el Super Bowl 2021?

Por Marca

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es un momento en el que los fanáticos del fútbol americano y la música se unen. Este año el ‘Half-Time Show’ estará protagonizado por The Weeknd, pero… ¿Quién es? Si no vives en este planeta y nunca has escuchado de él o de su música, no te preocupes, acá te lo diremos.

The Weeknd es un cantante, compositor y productor originario de Ontario Canadá. Abel Makkonen Tesfaye, su nombre real, nació el 16 de febrero de 1990 y fue confirmado hace un par de meses como el artista que se presentaría en el show de medio tiempo.

Entre las filtraciones de melodías que interpretaría The Weeknd destaca ‘Starboy’, lo que haría incluir al dueto Daft Punk en el escenario del Super Bowl. A la par, ‘Love Me Harder’ también sería interpretada junto a Ariana Grande, mientras que ‘Pray for Me’ sería cantado a lado de Kendrick Lamar. Asimismo, aquí te dejamos las 10 canciones más populares de The Weeknd, entre las que destacan: ‘Blinding Lights’, ‘I feel it coming’ y ‘The Hills’.

Ariana Grande: ¿Quién es esta cantante que estará en el Super Bowl 2021?

Como ya mencionamos, Ariana Grande sería una de las sorpresas del show de mediotiempo para acompañar a The Weeknd. Ariana Grande es una cantante, compositora, actriz, productora y diseñadora de Estados Unidos que ha mezclado su carrera musical con el show de televisión que la lanzó al estrellato: Sam y Cat

¿Cuáles son los rumores e invitados al Super Tazón de la NFL?

«No les diré nada porque ustedes lo tienen que ver el domingo», con esa respuesta atendió a los medios de comunicación el cantante canadiense que no confirmó ni desmintió ningún rumor. Por lo tanto, Ariana Grande, Daft Punk, Kendrick Lamar, Rosalía podrían estar en la cancha del Raymod James Stadium mientras Tom Brady y Patrick Mahomes descansan en los vestidores.