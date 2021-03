Durán mantiene ventaja en el conteo de votos para la capital

El candidato a alcalde de Nuevas Ideas, Mario Durán, mantiene la ventaja sobre el actual alcalde y quien buscaba la reelección, Ernesto Muyshondt del partido ARENA.

En el conteo preliminar de votos, Durán quien entró al gobierno de Nayib Bukele como ministro de Gobernación, ha alcanzado más de 56,200 de los votos escrutados hasta esta hora (07:44 am), contra 52,300 de votos del actual edil capitalino.

#DatosPreliminares | Con el 83.43% de actas procesadas, así está el panorama para el municipio de San Salvador, donde @marioduran mantiene la ventaja sobre el actual alcalde @emuyshondt (07:37 am) pic.twitter.com/mDrzXC4sA9 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 1, 2021

Ayer domingo, el candidato escribió en su cuenta de Twiiter: «Los capitalinos eligieron estar del lado correcto de la historia. ¡Gracias!»

Muyshondt también usó esta plataforma social para emitir un mensaje: “I’ll lay me down and bleed awhile; although I am wounded, I am not slain. I shall rise and fight again.” (Me acostaré y sangraré un rato; aunque estoy herido, no estoy muerto. Me levantaré y lucharé de nuevo»

A las 8:30am el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el avance del conteo de votos; donde los partidos oficialistas Nuevas Ideas y Gana han obtenido la mayoría en la Asamblea Legislativa y municipios.