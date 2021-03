Proyectiles encontrados en cuerpo de Kury no corresponde al arma propiedad de uno de los acusados

El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador continuó el jueves el juicio vista pública contra los supuestos homicidas del secretario departamental del Partido de Concertación Nacional (PCN), Ramón Orlando Kury Kury.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Santos Hernández Beltrán y a los hermanos Samuel Elías y Oscar Remberto Delgado Navas, del homicidio agravado del político Kury, ocurrido el 26 de abril de 2018, en la sede departamental del partido PCN.

Este día rindieron su declaración los peritos que participaron en la recolección de evidencia, investigación, y análisis de bitácora de llamas, cronología de evento, entre otros.

Según el dicho de una de los peritos, concluyó que el día de los hechos; hubo intercambio de llamadas telefónicas entre los ahora acusados, antes, durante y después del suceso. Alegando además, según sus conclusiones; que hubo fijación de imágenes de los sospechosos y el vehículo en el que transportaban, mediante videos captados al interior y exterior de la sede departamental del PCN y de una vivienda cercana al lugar.

Por otra parte, uno de los peritos expertos en balística forense que realizó el análisis de cotejo directo del arma, argumentó que: “analizó un arma tipo revolver 38, calibre 357… que éste le fue enviado desde el Ministerio de Defensa, junto a dos casquillos, pero que no llevaba las generales del embalaje”, señaló.

Uno de los defensores presentó un testigo de descargo, quien participó en las diligencias de investigación del caso, alegando: “el inspector , jefe Peña Morales, me dijo que hiciera un documento que el hecho se había cometido con una 357, me negué a eso y por eso me metieron preso…”, dijo el testigo.

Posteriormente, según el testigo:” llegaban a la División de Fronteras que me iban a ayudar a salir si yo hacia el documento, le dije que no iba a seguir con el proceso, pero yo no iba a hacer un acto de esos”, finalizó.