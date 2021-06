Christian Eriksen manda un mensaje de calma: «Estoy bien, quiero entender lo que me pasó»

Por Marca

El nombre de Christian Eriksen sigue marcando la actualidad en este comienzo de la Eurocopa. El centrocampista danés, que sufrió un colapso durante el primer partido del combinado nórdico ante Bélgica que dejó en estado de shock a todo el mundo del fútbol, quiso aprovechar su recuperación para mandar un mensaje de calma a todos los aficionados.

Lo hizo a través de La Gazzetta dello Sport en un mensaje en la portada del rotativo italiano en el que agradece a los médicos su ayuda y al mundo del fútbol por su apoyo: «Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó«.

El jugador de 29 años no se olvidó de la labor del equipo médico, crucial para salvar su vida, ni del apoyo recibido por parte de su actual club, el Inter de Milán: «Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mi. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó».

Eriksen se desplomó en el minuto 42 del encuentro que enfrentaba a Dinamarca y Bélgica. El capitán danés acaba de lanzar un desmarque y corría hacia la banda para poner el balón en juego. Cayó fulminado con un colapso que obligó a un rápida intervención de los médicos. Durante más de quince minutos el futbolista recibió asistencia en el césped por los servicios de emergencia. Los médicos trataban de recuperarlo con todos los jugadores de Dinamarca haciendo de ‘pantalla’ a su alrededor para preservar la intimidad de su compañero.

El médico de Dinamarca: «Christian tenía pulso, pero de repente todo cambio»

Fueron 20 minutos que encogieron el alma de todos los presentes. Los jugadores de Dinamarca no podían ocultar las lágrimas mientras veían como hacían masaje cardíaco a su capitán. Médicos y asistentes trabajaron sobre el césped hasta que se dieron las condiciones para el traslado a un centro hospitalario.

Así relató los sucedido el médico de la selección danesa: «Cuando llegamos a él estaba de lado: respiraba y le sentí el pulso. Pero de repente no hubo más latidos y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos el masaje cardíaco. La ayuda vino muy, muy rápido del personal médico y con su colaboración pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Hemos comenzado a intervenir para mantenerlo con vida. Por suerte se aferró a la vida».