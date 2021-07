Conmebol reconoce que tendrán pérdidas económicas con esta Copa América

Después de varios problemas previo a su realización, la Copa América llega a su parte final con las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Aunque parezca que la organización del torneo fue un éxito, una directiva de la Conmebol reveló detalles de lo que sucedió detrás de escenas para que la competencia se pudiera realizar en medio de una pandemia.

Monserrat Jiménez, directora legal de la Conmebol, contó todos los problemas que enfrentó el organismo y cómo los solucionaron para que la Copa América se pudiera realizar en Brasil después de que Argentina y Colombia renunciaron a ser sedes.

En plática en el podcast del sitio especializado Big Data Sports, Jiménez señaló que la Conmebol tendrá pérdidas millonarias después que el torneo se tuvo que realizar sin público debido a la crisis de salud que vive Brasil por la pandemia.

«Todavía no están las cifras, pueden cambiar, pero estimamos que las pérdidas de esta Copa América serán de 15 millones de dólares”, reveló Jiménez en el podcast de Big Data Sports; las declaraciones fueron recogidas por el sitio “Around The Rings”.

Rechazó categóricamente que la realización de la Copa América 2021 fue para cumplir con los contratos comerciales. © Proporcionado por Referee Casemiro en el Brasil vs Perú de las semifinales de la Copa América 2021 – Twitter @CopaAmerica

La directiva explicó que tuvieron que preparar muchos planes de emergencia debido a la pandemia con el fin de que la competencia se pudiera realizar y que nunca estuvo entre sus planes cancelarla como se especuló originalmente.

«Jamás pensamos que la Copa América no iba a hacerse. Alejandro (Domínguez, presidente de la Conmebol) siempre fue muy claro y nos dijo: ‘La Copa América se hace’. Ante cada escenario nuevo, preparábamos cinco alternativas diferentes para resolver una situación muy compleja. El futbol sudamericano no es como el europeo, pero nunca pensamos que la Copa América no iba a hacerse”, expresó la directiva en la plática.

Acusa a Argentina y Colombia

También aprovechó para acusar a los gobiernos de Argentina y Colombia de mentirosos por no decir que no querían ser sedes por cuestiones políticas.

«Argentina y Colombia no suspendieron la Copa América por el Covid-19, sino por cuestiones políticas y sociales. Nosotros no nos manejamos en Conmebol por política, entonces seguimos adelante”, arremetió Jiménez.

La gran final de la Copa América se jugará el próximo sábado 10 de julio a las 20 horas (tiempo de la Ciudad de México) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.