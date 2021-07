“Lotería” la nueva película de Eugenio Derbez, inspirada en el juego mexicano

Se acaba de anunciar que Eugenio Derbez producirá y protagonizará la película “Lotería”, para Netflix, pero lo que más ha llamado la atención es que estará inspirada en el tradicional juego mexicano.

Lo que tienes que saber de la nueva película de Eugenio Derbez

Eugenio anunció este nuevo proyecto por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, con la ilustración de una carta que dice “Lotería” y una rosa.

“¡Lotería! Tendremos nueva película en Netflix”, escribió el mexicano.

La cinta estará dirigida por James Bobin, recordado por su trabajo en “Dora y la Ciudad Perdida” (“Dora and the Lost City of gold”) y Alicia a través del espejo (“Alice through the looking glass”).

Mientras que el guión será una creación de Robert Orci y J.R. Orci.

“Contará la historia de un padre, recientemente viudo, que al buscar acercarse a sus hijos tendrá que lidiar con más de lo que esperaba, cuando una vieja lotería familiar cobra vida y se aventurarán en un viaje alrededor del mundo para descubrir sus secretos, y así evitar que caiga en manos de un misterioso magnate con un malvado plan”, reveló la plataforma por medio de un comunicado.

Hasta el momento, no hay fecha de estreno y lo único que Netflix ha adelantado es un arte con la misma carta que ya mostró Eugenio y los créditos de la producción.

Eugenio Derbez presumió su primer “Emmy”

Hace unos días, el actor recibió el “Emmy”, que ganó en la premiación de noviembre del año pasado, en la categoría de “Mejor presentador de programa diurno en español”, por su participación en la segunda temporada del programa “LOL: Last One Laughing”.

Eugenio decidió compartir una foto junto al reconocimiento y la publicación se llenó de felicitaciones de varios de sus amigos del medio artístico, entre los que destacan Omar Chaparro, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Sebastián Rulli y Ana Martín.

Mientras que su esposa Alessandra Rosaldo le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

“Felicidades, amor, por este merecidísimo reconocimiento a tu talento, dedicación y entrega. Ser testigo de tu camino es un privilegio. Estamos profundamente orgullosas de ti, de tus logros y de todo lo que haces”, escribió la cantante.

Además, tiempo atrás, el productor ya había compartido cómo fue que se enteró de su galardón, ya que se encontraba en el dentista y no podía hablar.