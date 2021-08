Herbert Aceituno gana bronce y es el primer medallista de El Salvador en Juegos Paralímpicos

Por Luis Guillermo Vázquez | AS

El 26 de agosto quedará grabado para El Salvador por el resto de la historia. El país centroamericano nunca había podido lograr una medalla en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, los atletas saben que cada año se escriben historias distintas, y Herbert Aceituno lo hizo con letras de bronce.

El levantador de pesas salvadoreño inauguró el medallero para El Salvador en Tokio, pero también en la historia de los Juegos Paralímpicos. Aceituno dio la gran campanada y se colgó una histórica medalla de bronce.

El país centroamericano únicamente llevó a tres paratletas a Tokio 2020, siendo precisamente Aceituno el que más posibilidades tenía de colgarse la medalla. Y es que el salvadoreño venía de llevarse el Oro en los Parapanamericanos de Lima 2019.

Rozó la medalla de oro

Aceituno rozó la épica después de que al final del primer intento se encontraba liderando las posiciones en la lucha por la medalla de oro, lo mismo se repetiría después del segundo intento, quedando todo para el final.

Sin embargo, en el último intento, el chino Qi Yongkai, así como el egipcio Sherif Othman, levantaron 187 kilos para colocarse arriba del salvadoreño. Aceituno intentó levantar el mismo peso, pero al final los jueces no validaron el levantamiento del centroamericano, esto a pesar de los reclamos del entrenador.

«El deporte es importante porque te abre muchas puertas. A veces uno piensa que no va a pasar nada con el deporte y sí, abre hasta amistades. Incluso, yo con el deporte me siento motivado. Muchas personas que dicen no puedo, ven mi caso y dicen ‘si él pudo salir, yo también puedo’» dijo en entrevista con ElSalvador.com.