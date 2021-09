Salud cuenta con pruebas científicas para aplicar dosis contra COVID-19 a población etaria de 6 a los 11 años

El Metropolitano Digital

El ministro de Salud, Francisco Alabi, manifestó que existe suficiente evidencia científica para habilitar la vacuna contra el COVID-19 para los niños de los seis a los once años, a esto se suma la aplicación de la dosis que realizan otros países como Chile o Cuba.



Estas vacunaciones se aplicaran con el virus inactivo, que son vacunas convencional para la población pediátrica y que no tienen complicaciones en los niños.



“Se va realizar con virus inactivo que son las vacunas que convencionalmente se hacen el resto de vacunas para la población pediátrica, es precisamente la que no tiene complicaciones en los niños y se siguen haciendo análisis de otras vacunas que todavía no se tiene la evidencia científica correspondiente para poder iniciar su vacunación-con esas vacunas-pero con la que actualmente se ha decidió por parte del país se tiene la suficiente evidencia en países como China, que tiene todo el año estar vacunando y que no han encontrado inconvenientes” explicó el ministro de Salud.



El funcionario remarcó el reconocimiento que está teniendo el proceso de vacunación en El Salvador a nivel internacional y sobre todo porque las decisiones fueron tomadas en el momento oportuno. Son más de 7 millones de dosis contra el coronavirus que han sido aplicadas a nivel nacional.



Con el Plan Nacional de Vacunación ante la pandemia del COVID-19 las autoridades de Gobierno han logrado la inmunización del 60 por ciento de la población con la dos dosis, según las estimaciones del titular de la cartera de Salud.