Conoce la nueva familia de relojes indestructibles de G-SHOCK

G-SHOCK, creador de los relojes más resistentes del mundo, presentó de manera virtual sus nuevas colecciones inspiradas en el carácter indestructible e innovador que ha acompañado al fabricante japonés por casi 40 años.

G-SHOCK sabe que el estilo no está ligado a lo que está de moda, no es superficial, es algo que nos representa, que habla de quiénes somos. Hoy rompemos paradigmas y luchamos por lo que creemos, hemos caído pero siempre nos levantamos, nos hemos vuelto más duros, somos luchadores. Hoy no solo buscamos un accesorio que se vea bien, buscamos funcionalidad, resistencia, buscamos un estilo sólido como nosotros, buscamos un reloj indestructible, pero con un diseño inigualable que represente nuestra personalidad.

En un mundo que constantemente nos exige resistencia, fuerza y capacidad para salir adelante en situaciones complejas, G-SHOCK ha desarrollado una familia de relojes que muestra que se puede mantener nuestro estilo intacto ante grandes obstáculos.

A través del evento virtual REFUERZA TU ESTILO, los hosts Diana Cortés, Marketing Manager de relojes Casio LATAM y el conductor Diego Alfaro, dieron a conocer las características de los novedosos modelos compuestos por metal y carbono, esta colección cuenta con varios e increíbles tonos basados en las últimas tendencias de color.

De la familia Be Metal se desprenden los modelos GM-2100 y el GM-S2100. El primero cuenta con un diseño de alta calidad en metal, es una reversión en este material de una de las piezas más exitosas de G-SHOCK. El modelo GM-2100, es elegante con precisión y audacia en una versión octagonal de acero forjado inoxidable. En la correa cuenta con materiales de uretano basados en puntos cuadrados que le dan un toque casual. Además se presentan en cuatro variantes de color: plateado, azul, verde y negro, brindándole una apariencia sobresaliente.

El segundo modelo es el GM-S2100, un G-SHOCK de tamaño más pequeño que refleja modernidad, pulcritud, delgadez y audacia en una versión octagonal con revestimiento de metal forjado, cuenta con un acabado redondeado y pulido. El marco resistente cuenta con un gran estilo en su totalidad. La esfera, aplanada para lograr una apariencia delgada, tiene colores con baño de iones e índices reflejados para agregar una profundidad brillante. Ideal para personas con gustos por accesorios más pequeños, conserva el diseño sofisticado en tonos rosa, verde y negro.

De la familia de carbono, se presenta el modelo GA-2200, un modelo desarrollado con grandes botones y estructura robusta como gear perfecto para actividades al aire libre, con un estilo urbano cuidadosamente construido. El modelo GA-2200 responde para las aventuras con base a una estructura de protección central de carbono, indispensable para actividades al exterior. Con una carcasa delgada de 12,4 mm y botones laterales más resistentes a impactos. El bisel redondo con seis detalles de tornillos proyecta la resistencia que exigen las aventuras grandes y pequeñas. GA-2200 cuenta con cuatro esquemas de colores para poder elegir: negro y turquesa, negro, naranja o turquesa.

GA-S2100 NEW COLORS con un Core Guard de Carbono como el GA-2000, es un modelo minimalista que continúa con la filosofía de G-SHOCK a través del tiempo. Ahora con elegantes colores (azul marino, blanco y beige) y acompañado del estilo icónico octogonal, GA-2200 conserva el diseño atemporal hecho con materiales como la resina fina reforzada con fibra de carbono para una carcasa más delgada y ligera, pero más resistente que nunca. El diseño simple y la construcción resistente cuentan con una esfera cuadrante negra para un aspecto fresco y pulido.

Diana Cortés, Marketing Manager de relojes Casio LATAM, oficializó la presentación de esta familia de nuevos modelos explicando qué hace a esta colección tan especial. “Cuando desarrollamos un G-SHOCK, nos tomamos muy en serio nuestra filosofía y estudiamos cuidadosamente las últimas tendencias de la moda alrededor del mundo para predecir las tendencias del futuro”.

En 2023 G-SHOCK celebrará cuatro décadas desde la creación del primer reloj de la marca y continuará con su labor constante de evolución para traer nuevos modelos que expandan el universo de G-SHOCK con la fuerza necesaria que se requiere en la actualidad. Su resistencia a impactos se debe a su estructura de protección por capas, un diseño irregular y robusto así como el uso de materiales de amortiguación como la resina de uretano. Pero al igual que el tiempo, la creatividad no puede detenerse y G-SHOCK continúa perfeccionando sus modelos de acuerdo con las necesidades de todos.

Al respecto, el ingeniero y creador de G-SHOCK, Kikuo Ibe comparte: “El más grande logro de G-SHOCK es haber conseguido desarrollar el primer reloj indestructible. Como marca, en G-SHOCK pensamos constantemente en nuestros usuarios y buscamos lanzar nuevos modelos que atraviesen complejos procesos de ingeniería y gusten a nuestros fanáticos y a nuevas audiencias”.

En la presentación de REFUERZA TU ESTILO, el conocido presentador mexicano Diego Alfaro interactuó de manera virtual con los invitados a través del hashtag #GShockRefuerzaTuEstilo, donde hubo un intenso debate para definir el modelo favorito de los latinoamericanos. Entre los asistentes se encontraba la salvadoreña Maria José Ulloa modelo y presentadora de televisión. Además desde la tienda oficial de G-SHOCK en Perú se mostraron los nuevos relojes que componen esta familia.

Los nuevos miembros de la familia G-SHOCK además de los diseños basados en las últimas tendencias de la moda, cuentan con resistencia absoluta a impactos, al agua hasta 200 metros, resistencia magnética y funciones como cronómetro, timer y hora mundial, otros modelos también cuentan con otras tecnologías como resistencia a las descargas eléctricas, a la gravedad centrífuga, al magnetismo, a las bajas temperaturas, a la vibración.

“En el desarrollo de nuevos modelos manufacturamos muchos prototipos para expandir las posibilidades de conseguir el producto perfecto. Tomamos en consideración aspectos como el color, los materiales y acabados mientras hacemos evolucionar nuestro diseño original para que todos nuestros fanáticos – sea cual sea su edad o género – puedan disfrutarlos de acuerdo a sus estilos únicos con la máxima calidad y resistencia posibles”, afirmó Mr. Izumi, product manager de G-SHOCK.

Con el paso de los años la moda experimenta numerosos cambios, sin embargo, existen algunas tendencias, estilos o piezas tan originales y únicas que permanecen vigentes década tras década, G-SHOCK es un claro ejemplo, su secreto ha sido mantenerse fiel a su esencia, con la innovación tecnológica como bandera y permaneciendo en constante evolución, adaptando sus diseños a la cultura popular y urbana actual.

En este sentido, el stylist y director creativo internacional Tino Portillo, realizó un workshop donde combinó las distintas tonalidades de los modelos GA-2100, GA-2200, GM-2100 y GM-S2100 con outfits, complementos y accesoriosque van desde lo casual, pasando por un estilo deportivo, hasta lo urbano. Siempre conservando la esencia que nos define, pero desafiandonos al cambio.

En América Latina ya se encuentran disponibles los distintos modelos GA-2100, GA-2200, GM-2100 y GM-S2100 en G-SHOCK Stores, tiendas departamentales y especializadas. En El Salvador puedes encontrarlos en todas las sucursales de Almacenes Siman.

Para mayor información visita el sitio de G-SHOCK Latinoamérica en gshocklatam.com y mantente conectado a través de IG @gshockamericalatina con el #GShockRefuerzaTuEstilo