Asamblea crea Comisión Especial de Antejuicio para el desafuero de Norman Quijano

Con 65 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Comisión del Antejuicio en contra del actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien ha sido acusado de los delitos Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral.

Durante la Sesión Plenaria 27, se juramentó a los miembros de la Comisión Especial. Como presidente fue nombrado Raúl Castillo; como secretario, Christian Guevara; relator, Mauricio Ortiz y de vocales estarán Evelyn Merlos, Carlos Bruch y Guillermo Gallegos. También, fueron juramentados como fiscales del caso a Walter Coto, Marcela Pineda y Rebeca Santos.

“La bancada cyan no va a ser cómplice de la corrupción, no nos eligieron para ser tapaderas políticas, sino para realizar los cambios estructurales necesarios del país”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

Además, el diputado Navarro, le envió un mensaje contundente a Norman Quijano, “la justicia te llegó”, haciendo referencia a que tendrá que pagar por los delitos cometidos.

Por su parte, el parlamentario de GANA, Juan Carlos Mendoza, aseguró que es indispensable que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de lo que está sucediendo. “Como GANA estamos listos para apoyar las acciones justas y nos sumamos a la iniciativa”, destacó.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se refirió al tema donde destacó la labor de la Asamblea, luego que el fiscal de la República llegará a la Asamblea a presentar el caso de Norman Quijano.

“Le vamos a quitar el fuero a Norman Quijano y a eso le llamamos un acto de justicia. Como diputados tenemos la responsabilidad de cumplirle al pueblo y rendirle cuentas”, añadió el diputado presidente.

Castro, además detalló que marcará un precedente en la historial del país, para que ningún otro político realice ese tipo de delitos en el país.

La Comisión Especial sesionará por primera vez el próximo lunes 8 de noviembre en horas de la mañana.

FGR solicita retiro de fuero

El fiscal General de la República, Adolfo Delgado, presentó una pieza de correspondencia, la tarde de este miércoles, en la Asamblea Legislativa, la cual contiene una denuncia de antejuicio y petición de desafuero en contra de Quijano.

Delgado detalló que la FGR realizó la denuncia pertinente ante el Órgano Legislativo para que este determinará el proceso del antejuicio que tiene pendiente a Quijano, período que comprende a compartir desde el 28 de octubre de este año hasta el 28 de octubre de 2026.

“Hay que recordar que se cuenta con antecedentes, pruebas y peritos realizados por la Unidad Antipandillas de la Fiscalía, añadió Delgado.

En mayo de 2020, la legislatura anterior, a través de la comisión llevó al Pleno un dictamen favorable, el cual buscaba remover del cargo al entonces diputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso salvadoreño, Norman Quijano, donde se le quitaría el desafuero.

Aunque en ese momento no se lograron los 43 votos que se necesitaban para desaforarlo, el caso no avanzó y no pude ser remitido a la Cámara Primera de lo Penal.