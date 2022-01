Presidente Bukele inauguró áreas de descanso para el personal de salud pública

El Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el área de descanso para el personal de salud, tanto del Hospital Nacional San Juan de Dios, en San Miguel, como para los 30 hospitales de la red pública.

“Estamos acá para inaugurar el área de descanso del personal de salud, pero lo hacemos en los 30 hospitales de la red pública”, confirmó el mandatario salvadoreño. “Un 80 % de los hospitales no tenía área de descanso”, detalló.

Mientras que, del restante 20 % que existía, que estaba en malas condiciones, fue remodelado y adecuado para el bienestar del personal médico, de enfermería, de farmacia y diferentes colaboradores de los nosocomios públicos.

“Todo esto lo estamos inaugurando este día, en vez de hacer 30 inauguraciones”, destacó el Presidente Bukele, al explicar los trabajos hechos en los hospitales en beneficio de los héroes de salud.

En el área de descanso del Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, se edificó un módulo que cuenta con: seis habitaciones, sala, comedor, cocina, lavandería, y jardín, siete baños con sus sanitarios; además, se instalaron 16 aires acondicionados y se construyó un muro de contención de 35 metros lineales, entre otras acciones.

“Si pensaron que los médicos eran robots, que no iban a descansar después de 36 horas de trabajo, eso ya no es así”, comentó el mandatario salvadoreño. “La verdad era una vergüenza para el Estado no tener ni un área de descanso. Decidimos construir las áreas de descanso de los hospitales de todo el país”, detalló.

Mientras que, a escala nacional, las obras consistieron en la instalación de aires acondicionados, cielo falso, iluminación, construcción de divisiones livianas, área de baños y sanitarios, sistemas hidráulicos para abastecimiento de agua potable, sistema de drenajes, aguas lluvias y negras, instalación de puertas y ventanas, pintura y suministro de mobiliario.

Fueron 30 hospitales intervenidos: cinco en la zona occidental, cinco en la zona paracentral, ocho en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y nueve en la zona oriental. Con estas acciones, además, el Gobierno del Presidente Bukele generó más de 750 empleos, con una inversión total de $3.7 millones.

“Ahí está el proceso de construcción. Pueden ver cómo quedó el área de descanso: digno, con baños, cerámica, techos, pisos, aire acondicionado”, puntualizó el Presidente Bukele. “Es un paso más en la mejora de nuestro sistema de salud”, resaltó.

En la zona occidental se intervinieron los nosocomios de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Metapán y Chalchuapa; y en la zona paracentral: Ilobasco, Cojutepeque, San Vicente, Suchitoto, Nueva Concepción, Zacatecoluca, Chalatenango y Sensuntepeque.

Mientras que, en el AMSS fueron intervenidos: el Hospital Rosales, San Bartolo, Zacamil, Psiquiátrico, San Rafael, Saldaña, Hospital Nacional de la Mujer, Hospital de Niños Benjamín Bloom; y en la zona oriental, el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, La Unión, Ciudad Barrios, Nueva Guadalupe, Santa Rosa de Lima, Santiago de María, Gotera, Usulután y Jiquilisco.

Dentro de esta priorización al sector salud, además, el Gobierno del Presidente Bukele ha renovado ya el 50 % de las camas hospitalarias y ha mejorado la cadena de frío con frigoríficos, permitiendo dar una mejor atención en salud a la población salvadoreña.