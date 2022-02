Niurka criticó a Christian Nodal por tatuajes sobre Belinda: “¿Qué creíste… que nunca iba a poder dejarte?”

La polémica alrededor del rompimiento entre Christian Nodal y Belinda continúa y no sólo los fans han dado todo tipo de comentarios al respecto, sino que los artistas también han aprovechado para dar consejos a la ex pareja o criticarlos.

En esta ocasión, fue Niurka, quien, con su tradicional forma de ser, habló sobre Nodeli y le envió un contundente mensaje respecto a los tatuajes que se hizo durante la relación el intérprete de No somos, ni seremos.

“¿Qué creíste; que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande que nunca iba a poder dejarte? ¿Cómo crees que ella va a sentir algún cargo de conciencia? Se vale que se arrepienta (Nodal), pero también se vale que le digan ‘que pendej*”, dijo la cubana en un encuentro con los medios.

Y es que, algo que llamó a todos la atención desde un principio, fueron los tres tatuajes que Nodal estuvo dispuesto ha realizarse cuando aún era novio de la cantante de pop.

La primera vez que Christian se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que la también actriz, confirmó su relación de manera pública en agosto del 2020.

Ese fue el que se colocó en la oreja y decía “BELI”, el cual recientemente se dio a conocer que ya se cubrió.

Los otros dos tatuajes constaron de los ojos de Belinda que fueron plasmados en todo el pecho de Nodal y uno más con la leyenda “Utopías”, el cual refería a un disco de la artista.

Asimismo, la vedette aprovechó para aconsejarle a Belinda que no le devolviera el anillo a Nodal y justificó su argumento al señalar que el tiempo que ella le dio a él es algo que tampoco podrá recuperar.

“Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, y las presumidas y las manoseadas”, expresó Niurka.

Además, respecto a las duras críticas que ha recibido la cantante de Luz sin gravedad tras el rompimiento con su ex prometido, La mujer escándalo le recomendó que no debería tomarse muy a profundidad dichos comentarios negativos.

En este sentido, Niruka destacó que así como ella pasó a convertirse en la “máster de la vulgaridad”, Belinda debería aprovechar todo lo que se está diciendo sobre ella para convertirse en “la máster de las interesadas”.

Flor Rubio fue otra de las personas del espectáculo que decidió opinar sobre que debería hacer Belinda con el anillo y, contrario a Niurka, la conductora de espectáculos consideró que lo mejor era devolverlo.

“Yo no quisiera algo de alguien que te está haciendo llorar y sufrir […] que lo regrese”, comentó Flor para ser interrumpida por Ricardo Casares quien agregó: “Si yo fuera Nodal le diría ‘Es algo que compré para ti en un momento donde nos amamos profundamente. Es tuyo, te lo regale’”, a lo que Rubio remato “Sabes que yo te diría ‘Gracias, pero no porque me recuerda a ti. Punto, retenlo’”, dijo durante una emisión de Venga la Alegría.

Los conductores del matutino de TV Azteca finalizaron entre bromas, asegurando que con la mala energía del anillo lo correcto sería que ni la cantante pop ni el cantante de regional mexicano deberían quedarse con el “anillo más comentado de la televisión mexicana”.