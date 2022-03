Suiza: 4 muertos en posible caída de un edificio en Montreux

GINEBRA (AP) — Cuatro personas fueron encontradas muertas a los pies de un edificio residencial de siete pisos en la ciudad de Montreux, según la policía suiza. Una quinta persona estaba hospitalizada en estado grave.

Alexandre Bisenz, vocero de la policía regional de Vaud, dijo a The Associated Press que no pudo confirmar de inmediato un informe del diario suizo Blick que citó a un policía no identificado y dijo que los cinco habían saltado desde un edificio.

Había una investigación abierta sobre el incidente, ocurrido en torno a las 7 de la mañana, dijo Bisenz, que declinó dar más detalles.

Montreaux, una pintoresca ciudad junto a un lago, es conocida como destino turístico en particular por su festival anual de jazz.

Bisenz declinó confirmar si las víctimas eran ciudadanos suizos o extranjeros.