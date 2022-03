Verifican precios en mercado La Tiendona

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, junto al ministro interino de Agricultura, Enrique Parada, realizaron verificaciones de precios en diferentes partes del país, entre estas el mercado La Tiendona, en San Salvador.

“El objetivo es atender el clamor de la ciudadanía que busca la estabilidad de precios. Nosotros estamos trabajando contra cualquier actividad abusiva, y de momento todas nuestras instituciones articulan acciones para que no se den prácticas de este tipo. Nuestro reporte es que hay estabilidad de precios en los productos. Estamos velando porque las medidas se trasladen a nuestros consumidores. De momento hemos ejecutado 2,700 verificaciones en mercados, supermercados, centros mayoristas, entre otros”, indicó Salazar.

Dentro de las 11 medidas ante la inflación impulsadas por el Presidente Bukele se encuentra la exoneración de aranceles de 20 productos básicos en la alimentación de los salvadoreños: aceite y mantecas, arroz, azúcar, cebolla, chiles, fertilizante, frijol negro y rojo, harina de maíz y trigo, leche fluida, maíz amarrillo y blanco, naranjas, papas, plátano, repollo, tomate, trigo en cereal y alimentos para animales.

“Estamos acompañando a la Defensoría del Consumidor para hacer inspecciones a fin de que las medidas, anunciadas por el Presidente Bukele, tengan ese impacto en los consumidores. Como resultado de estas acciones, en los comercios mayoristas no se han encontrado incrementos que sean perceptibles para el consumidor. Hasta el momento, no enfrentamos ningún problema de abastecimiento y los precios no deben incrementarse a las familias”, añadió el ministro interino de Agricultura.