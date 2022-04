VIDEO | El toque electrónico de Martin Garrix en El Salvador

Por Liset Orellana

El DJ de talla internacional, Martin Garrix, ofreció un concierto de primer mundo en El Salvador que estuvo cargado de luces, fuego, pólvora y muchos saltos.

Con casa llena, el también productor neerlandés hizo lo que mejor sabe hacer y puso a bailar a todos con sus mezclas. Por más de 2 horas sus fanáticos disfrutaron de un espectáculo de lujo.

No podían faltar los sencillos que lo llevaron a la fama como Scared to be lonely, Forbbiden voices, In the name of love, Don’t look down y Animals.