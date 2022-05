Alejandro, nos curaste el corazón partío | MULTIMEDA

Por Liset Orellana

Alejandro Sanz no vino solo a El Salvador, trajo consigo un puñado de tiritas melódicas para curar el corazón partío de cientos de salvadoreños que esperaron con paciencia su regreso. Con su presentación en tierras cuscatlecas, el cantautor español puso fin a un ciclo de conciertos que empezó desde 2019.

El tour #LaGira de la producción #ElDisco finalizó en el El Salvador luego de varias presentaciones en España, Suramérica y Centroamérica y tras una larga pausa de dos años debido a la pandemia por COVI-19.

La locura sanzera comenzó muchas horas antes de empezar el concierto. Desde temprano los fanáticos llegaron al Complejo del Estadio Cuscatlán en San Salvador para disfrutar de uno de los conciertos más esperados.

Para calentar los motores, la legendaria banda salvadoreña de los 90s, Prueba de Sonido, fueron los invitados para el deleite del público. Los Prueba interpretaron sus mejores éxitos y cerraron con la canción que los ha catapultado por generaciones: Hacer nuestro el universo.

La banda salvadoreña, Prueba de Sonido, fueron los teloneros del concierto de Alejandro Sanz | Fotos Tulio Galdámez

A las 9:15 de la noche del sábado, el sonido de bateria y las trompetas vaticinaban una presentación cargada de energía y sobre todo muchos recuerdos de la voz de uno de los cantantes más importantes de Iberoamérica.

Vestido con un pantalón y una chaqueta negra y una playera blanca, Alejandro Sanz saltó al escenario junto a su guitarra y acompañado de más de una docena de músicos que se integraron a la perfección durante el show.

«¡Que gusto verles! Acá terminamos un ciclo de casi 4 años (de #LaGira) y nos da gusto que acá sea el último de los conciertos para celebrarlo con ustedes», expresó.

«Y son solo 5 horas de concierto para disfrutarlo con ustedes», bromeó Sanz, quien ha vendido más de 25 millones de discos en toda su carrera artística.

Por dos horas, los salvadoreños cantaron a todo pulmón las canciones ma´s recientes de su álbum #ElDisco como: Mi persona favorita, Black in the city y No tengo nada.

Claramente no faltaron aquellas melodías que lo posicionaron como un artista de talla internacional: Deja que te bese, Alma al aire, Mi marciana, Lo que fui lo que soy, Cuando nadie me ve, Amiga mía, Quisiera ser, No es lo mismo, Viviendo de prisa y por supuesto Corazón partío.

Alejandro Sanz concluyó en El Salvador su tour #La Gira | Fotos Tulio Galdámez

El madrileño de 53 años, sorprendió a todos con una hermosa interpretación de «Contigo» del también español, Joaquín Sabina. Tras varios minutos de emociones, el cantante se acercó al público para recibir rosas y una bandera de El Salvador como recuerdo.

Alejandro agradeció a los salvadoreños por el recibimiento y apoyo a su carrera y abandó el escenario con la promesa de que pronto nos volveremos a encontrar.