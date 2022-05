La reina Letizia coincide en el vestido con una galardonada

El País

La Reina acudía este miércoles a un acto oficial en Mérida, Extremadura. Se trataba de la entrega de los premios que llevan su nombre y en los que el Real Patronato sobre la Discapacidad reconoce el esfuerzo y la labor de personas, empresas y entidades para avanzar en la plena inclusión de las personas con discapacidad. Y allí ha tenido lugar una curiosa anécdota, porque doña Letizia ha entregado uno de esos galardones a una de las premiadas que iba vestida exactamente igual que ella.

La Reina llevaba para la ocasión un vestido de corte evasé, sin mangas, bicolor, con la parte derecha en negro y la otra mitad, la izquierda, en color blanco, que ha acompañado de un cinturón ancho negro y de unos zapatos de tacón del mismo color. Exactamente, el mismo que ha vestido Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, que ha recibido una mención especial de los premios por su trayectoria profesional en el trabajo de las personas con discapacidad, así como por su trayectoria académica e investigadora en el ámbito jurídico. Cuando Vivas ha salido al estrado a recoger el premio, la reina no ha podido más que sonreír por la curiosa coincidencia. Después la ha cogido, puesto que Vivas parecía algo avergonzada por la situación, y la ha hecho posar junto a ella.

La prenda en concreto es un vestido de la firma española Mango y forma parte de la colección de “fiesta y ceremonia”, según la misma. Tiene un precio de 49,99 euros y está disponible en la web de la firma textil entre las tallas XXS y XXL (aunque L, XL y XXL están agotadas temporalmente).

La Asamblea de Extremadura ha acogido el acto de entrega de estos galardones, un total de seis, así como tres menciones especiales, distribuidos en siete categorías diferentes. Previamente, se ha celebrado la XXX reunión del Consejo del Real Patronato.

Doña Letizia ha estado acompañada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Cámara legislativa extremeña, Blanca Martín; y el director del Real Patronato, Jesús Martín; así como por representantes de numerosos colectivos relacionados con la discapacidad.

La presente convocatoria ha tenido especialmente en cuenta el reconocimiento de las candidaturas con perspectiva de género y que promueven los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, según han expuesto desde el Real Patronato.

En la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, el premio ha recaído en Mérida por “el compromiso decidido” de este Ayuntamiento con la accesibilidad universal; y el galardón en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido para la Fundación CERMI Mujeres, por erigirse como “referente del feminismo de la discapacidad desde un enfoque interseccional”. Además, en esta última modalidad el jurado ha concedido una mención especial a Óscar Moral, jurista con discapacidad, por su labor en la defensa de los derechos de las personas de este colectivo.

En materia de deporte inclusivo, el premio ha sido para los Primeros Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas, y el premio de cultura inclusiva ha sido concedido al proyecto Valorarte: la creatividad del talento no explorado, de la Asociación Laborvalía. En esta modalidad se ha otorgado una mención especial al proyecto cinematográfico Si Talía fuera ciega, de la ONCE, en el que han participado once compañías de teatro formadas por actrices y actores invidentes o con discapacidad visual grave, bajo la dirección del extremeño Antonio Gil Aparicio. En el apartado de tecnología accesible se ha premiado al proyecto DACTYLS, de la Fundación ONCE para la Sordoceguera; en investigación ha sido galardonado el proyecto PiTDAHgoras, que promueve el desarrollo infantil de las niñas y niños con trastorno de atención