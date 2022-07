De no resolverse crisis en el fútbol salvadoreño FIFA podría excluirlo de la escena internacional

Por Miguel Hernández

El fantasma de una posible suspensión de la FIFA está sobrevolando al fútbol salvadoreño lo que podría perjudicar la celebración del torneo de ese deporte durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ese país dentro de 11 meses.

Hoy las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) están intervenidas por la Fiscalía General de la República y la policía local en una investigación por lavado de dinero y administración fraudulenta.

Al mismo tiempo un tribunal de ética del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes (Indes) emitió una resolución administrativa en la que ordenó destitur a los directivos de la Fesfut y crear una Comisión Normalizadora.

El presidente del INDES, Yamil Bukele, ha criticado a las autoridades del balompié salvadoreño por supuestamente negarse a homologar sus estatutos con la ley general de deportes.

🚨ULTIMÁTUM DE FIFA PARA EL SALVADOR⚽️🇸🇻



La FIFA advierte sobre la injerencia que han realizado órganos no competentes.



Hay fecha límite para que retiren a la Comisión Normalizadora INDES.



Caso contrario, la FIFA suspendería a la FESFUT. pic.twitter.com/SSs8axXi0C — LaPolemicaTCS (@LaPolemicaTCS) July 20, 2022

Como resultado de esta crisis interna tres jornadas sucesivas del principal torneo profesional de El Salvador han sido suspendidas debido a que los árbitros no se presentaron al no tener aval para dirigir los partidos.

Aún no se ha confirmado un pronunciamiento oficial de la FIFA sobre esta situación aunque abogados de la Fesfut han afirmado que se ha recibido un comunicado de la FIFA que respalda la gestión de la junta directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

“La FIFA no da un respaldo a una injerencia gubernamental. La FIFA no va a respaldar las decisiones del Indes, la FIFA ha manifestado que no se van a llevar a cabo ningún acto deportivo si esta situación no se arregla”, dijo el abogado Ricardo Meneses a la prensa sobre la decisión de dicho tribunal de ética.

El Comité Directivo del Indes envió un comunicado a la FIFA tras reunirse » para dar cumplimiento a las medidas decretadas por el Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones del Deporte, referentes a la suspensión disciplinaria del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol y al nombramiento de una Comisión Normalizadora” .

“No pretendemos tener injerencia sobre ninguna federación”, ha dicho Bukele . “El que dictó la medida es un Tribunal independiente, que ha girado instrucciones a la institución que presido”, ha intentado aclarar en sus redes sociales el jefe del Indes, hermano del gobernante Nayib Bukele.

El organismo gubernamental ha expresado que el El Salvador no quiere que se repita la misma situación de hace unos años con la Federación de Fútbol de Guatemala cuando no fue reconocida por la FIFA y este país centroamericano fue impedido de participar de cualquier competición internacional por dos años.

En su declaración el Indes ha invitado a la FIFA a tener participación en su Comisión Normalizadora con el compromiso de colaborar con el máximo organismo mundial , informar con transparencia acerca del proceso, además de finalizar “con la situación de desobediencia ilegal adecuando la Fesfut a la Ley General de los Deportes y prestar la máxima colaboración con la Fiscalía General”, todo ello con la menor injerencia posible.

FIFA no permite que el gobierno de un país intervenga en las Federaciones de Fútbol, situación por la que, según trascendidos, amenazó ya a El Salvador con duras sanciones en caso de no lograr resolver los problemas internos que hay entre el gobierno y la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Una posible desafiliación de la Fesfut implicaría que la FIFA y Concacaf no avalarían ningún torneo como oficial tanto de selecciones como de equipos, que incluirían juegos oficiales y amistosos de clubes salvadoreños y sus selecciones nacionales. Nueva Liga Nacional de Fútbol en El Salvador (Twitter)

En medio de este panorama con la suspensión de partidos que afectó las tres divisiones profesionales, el Indes puso en marcha una Liga Nacional de fútbol sub 21 con 14 equipos, con autorización a tres jugadores sin límite de edad y a dos extranjeros por equipo.

“No es solo fútbol. Todos los deportes deben aspirar a convertirse en verdaderos espectáculos deportivos”, dijo Bukele en defensa de su proyecto.

La mayor parte de las suspensiones por parte de la FIFA han sido por injerencia o intervención de los gobiernos en los últimos años aunque la más reciente, el caso de Rusia, ha sido otro el motivo: la guerra decretada contra Ucrania.