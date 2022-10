‘Monotonía’, la venganza cantada de Shakira contra Piqué

LUCÍA FRANCO | ANDREA JIMÉNEZ | EL PAÍS

Un comunicado de 26 palabras fue suficiente para anunciar su separación. Gerard Piqué, de 35 años, y Shakira, de 45, daban por terminada su relación el pasado mes de junio después de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha. Casi cinco meses después de la noticia, la cantante colombiana estrena su primera canción postruptura, Monotonía, junto al puertorriqueño Ozuna, un tema que deja pistas de lo que ocurrió con el futbolista catalán.

Faltaban 10 minutos para el gran estreno y en el canal oficial de música de Shakira había 19.518 usuarios en espera. Los seguidores de la cantante colombiana llevaban la cuenta regresiva en el chat. Todos esperaban la venganza cantada. Gente de toda Latinoamérica contaba en el foro YouTube cómo las canciones de Shakira les han ayudado a superar sus decepciones amorosas. “Qué gran ejemplo de superación”, comentó Giovanni desde Perú. A lo que la usuaria Xiomara Vargas respondió: “En el momento más oscuro de su vida la música la ha salvado y a través de esta canción ella nos expresa su sentir”.

Shakira en el vídeo habla sobre el amor y acepta que el suyo no ha muerto, pero sí es rotunda en afirmar que su amor propio es más importante que una relación. Utiliza frases como: “Este amor no ha muerto, pero está delirando ya”. O: “Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”. Además, la cantante se desahoga y dice, en lo que resulta una clara referencia a su expareja, que nunca le dijo nada, pero que le dolía. ”Te olvidaste de lo que un día fuimos” o “me dejaste por tu narcisismo” son algunas de las frases que rápidamente todos sus seguidores han empezado a compartir en redes. Mensajes que acompañan a un videoclip en el que se ve a la cantante visiblemente emocionada y llorando en un supermercado, sufriendo por la pérdida del amor y, lo más llamativo, con un enorme agujero en su pecho del que cae su corazón, que va recogiendo mientras cae y es pisoteado. Aunque termina ganando su amor propio, cuando lo guarda bajo llave.

Día tras día desde el 6 de octubre, cuando se anunció el estreno de la canción, Shakira ha estado publicando en su cuenta de Instagram —donde acumula casi 77 millones de seguidores— pequeños adelantos: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, entonaba la artista en una de sus primeras promociones. Desde entonces, la artista ha continuado difundiendo referencias. Una de las más impactantes, y que ayudó a elevar las expectativas sobre el tema, fue un vídeo corto donde se veía a un hombre pisotear un corazón aparentemente humano. En otras de las imágenes, el corazón (ya en forma de ilustración) era atravesado por un cuchillo. Una de sus últimas publicaciones, antes del esperado estreno, ha sido una versión acústica de una de las estrofas de la canción. En el vídeo, se ve a la intérprete afectada y emocionada, al igual que en el primer teaser del videoclip.

Un mes antes del anuncio de separación, cuando los rumores de una posible ruptura tomaban cada vez más fuerza, Shakira publicó junto a Rauw Alejandro Te felicito, un tema que habla de la infidelidad y de cómo la persona afectada lo descubre. Y lo cierto es que poco después de romper de manera pública, se relacionó a Piqué con Clara Chía, una estudiante de 23 años a la que, supuestamente, conoció a principios de 2022. Poco después, fue la propia pareja quien confirmó el noviazgo. Ya se han dejado ver juntos en conciertos, partidos de fútbol, viajes… Además, Chía trabaja desde hace meses en Kosmos, productora audiovisual del futbolista.

En su primera entrevista, tras romper con Piqué, la cantante aseguraba a la revista Elle que se encontraba en “una de las horas más difíciles y oscuras” de su vida. Además, explicaba que para ella, escribir música era “como ir al psiquiatra” y su “tabla de náufrago”. Unas palabras que dejan ver que la artista va a utilizar sus canciones para contar cómo ha vivido la separación y los motivos que les llevaron a tomar la decisión: ¿Infidelidad? ¿Monotonía? ¿Desamor?

Además, en la entrevista afirmó haber dejado de lado su carrera musical por su relación: “O él dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera; o yo tendría que hacer eso en su lugar. Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo. Fue un acto de amor”.

Está por ver qué pasará con la custodia de sus dos hijos y cómo será la futura vida de cada uno de ellos. Aunque parece que llevan caminos muy separados: él con deseo de quedarse en España y ella de mudarse a Estados Unidos. Será en los juzgados dónde se decidirá todo en caso de que no lleguen a un acuerdo, como previsiblemente ocurrirá.