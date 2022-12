¿Cuánto duran las computadoras? Señales que indican que necesitas una nueva PC comercial

San Salvador, El Salvador. 16 de Diciembre de 2022. Como propietario de un negocio, sabes que las computadoras de tu empresa son críticas para las operaciones diarias mucho más si estás tratando de mantener bajos los gastos y aumentar la productividad de los empleados. La tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa y, a medida que las computadoras envejecen, su rendimiento reducido afecta la productividad y aumentan los costos de mantenimiento. Decidir cuándo reemplazar las PC es más complejo que esperar a que se dañen.

Desde la productividad hasta la seguridad, el rendimiento y los costos operativos, las consecuencias de las computadoras lentas e inseguras pueden afectar sus resultados. Las pequeñas empresas normalmente conservan las PC durante cinco a siete años. Las PC más antiguas tienen problemas para realizar múltiples tareas, consumen más energía y tienen una duración de batería más corta. Los últimos procesadores, discos duros, memoria, sistemas operativos y software funcionan más rápido y de manera más eficiente que sus contrapartes de hace cinco años.

Los gastos también aumentan, con el costo total de mantenimiento de una PC de más de cuatro años estimado en $1,525 USD. Por lo tanto, si tu computadora tiene más de cuatro años, puede estar consumiendo tiempo y dinero de tu empresa.

Entonces, ¿cuánto tiempo debería durar una PC comercial y qué señales muestran que necesita una nueva? Hemos pedido a Acer que nos ayude a determinarlo.

¿Cuánto tiempo duran las computadoras en promedio?

La vida útil promedio de una desktop es de cinco a ocho años, dependiendo de la calidad de los componentes. El mantenimiento de TI también es fundamental, y se recomiendan las actualizaciones de software de rutina, la desinstalación del software no utilizado y la eliminación del exceso de polvo.

Las laptops tienen una vida útil más corta que las desktops, generalmente entre tres y cinco años. Es posible que sea necesario cambiar las baterías después de dos años si se usan con frecuencia con la energía de la batería.

¿Cuándo debe mantener las PC antiguas o reemplazarlas por otras más nuevas?

A medida que las PC y las laptops envejecen, su rendimiento disminuye y el mantenimiento se vuelve más frecuente y costoso. Los expertos en TI recomiendan un ciclo de actualización óptimo de 4 años para mantenerlos funcionando sin problemas y evitar reparaciones costosas. Más allá de los cuatro años, los costos de reparación y la pérdida de productividad hacen que sea más económico reemplazarlos. Sin embargo, según un estudio de Microsoft, el ciclo de actualización promedio para las PC de pequeñas empresas es de cinco años, y más del 70 % tiene PC con más de cuatro años.

Las PC antiguas cuestan más reparar que reemplazar

Pierdes dinero cada vez que tu PC falla. Pagas por el soporte informático cuando terminan los períodos de garantía y, si tienes en cuenta los costos del tiempo de inactividad, todo suma. El costo de reparar una PC antigua es igual o superior al costo de comprar una nueva, según una encuesta global reciente de Techaisle, servicio personalizado de investigación y asesoramiento. El estudio encontró que las pequeñas empresas gastan 1,3 veces más en costos de reparación en una PC más antigua que en una PC con menos de cuatro años: $427 USD por PC.

De manera similar, Teachaisle estima que el costo de actualización de una PC más antigua es 1,6 veces mayor que el de una PC con menos de cuatro años: $134 USD por PC. Ninguna cifra incluye los costos de productividad perdidos cuando los empleados no tienen sus computadoras.

Costos de productividad perdida

El estudio de Techaisle encontró que alrededor de 42 horas de trabajo se pierden anualmente mientras se reparan las computadoras más antiguas. El tiempo de inactividad se reduce a 21 horas para PC con menos de cuatro años. Las computadoras son esenciales para el crecimiento de la productividad e integrales para el éxito empresarial. Sin hardware moderno, no puede ejecutar nuevas aplicaciones, ayudar a sus empleados a colaborar y rastrear datos para hacer crecer su negocio.

¿Cuánto le cuesta a su empresa hacer funcionar PC viejas?

El ciclo promedio de reemplazo de PC para pequeñas y medianas empresas (PYMES) es de cinco años. Este enfoque cuesta dinero ya que las PC con más de cuatro años tiene 2,7 veces más probabilidades de requerir reparación, lo que resulta en un promedio de 112 horas de pérdida de productividad. Además, la eficiencia y la productividad reducidas de las PC más antiguas dan como resultado una pérdida de 70 horas de tiempo facturable por año. Las PC más antiguas también experimentan 3 veces más ataques de malware y 3,5 veces más ataques de phishing que las máquinas modernas.

¿Cuáles son las señales de que debe comprar una computadora nueva?

Estos siete signos clave muestran cuándo es el momento de actualizar las computadoras de tu empresa:

El inicio y el apagado son lentos: un inicio lento podría indicar problemas con su disco duro o RAM. Una nueva PC debería iniciarse en menos de 30 segundos. El arranque lento podría indicar que estás ejecutando demasiadas aplicaciones automáticamente en segundo plano cada vez que enciendes tu computadora. Sin embargo, después de solucionar este problema, es posible que tu máquina sea demasiado antigua si aún tarda más de dos minutos.

No puedes actualizar tu sistema operativo: las actualizaciones son cruciales para la ciberseguridad, especialmente el software operativo (SO). El hardware obsoleto no solo pone en riesgo una sola computadora, sino que expone la red de toda la empresa a ataques. Las actualizaciones del sistema operativo Windows ayudan a proteger tu negocio de las debilidades de seguridad que explotan los piratas informáticos. Windows 11 es la última versión de Windows y debe estar en cualquier PC nueva o actualizada. Las versiones anteriores del sistema operativo Windows no deberían estar ejecutándose, especialmente si su soporte ya finalizó. El soporte de Windows 10 finaliza oficialmente el 14 de octubre de 2025. Windows 11 tiene más funciones de seguridad y red que sus predecesores, lo que las hace más seguras que las versiones anteriores. Desafortunadamente, sus requisitos de hardware pueden ser demasiado pesados para las computadoras más antiguas.

No puedes ejecutar ni actualizar el software

El software que impulsa tu negocio determina cuándo necesitas nuevas computadoras. Un chip demasiado lento, una GPU incompatible o una placa base que no puede almacenar suficiente RAM pueden hacer que tu computadora portátil sea incompatible con las actualizaciones de software.

El software con muchos recursos, como Photoshop o AutoCAD, requiere configuraciones de hardware específicas para admitir versiones más nuevas. Cuando necesites actualizar el software de tu empresa, tus dispositivos deben poder seguir el ritmo de tus especificaciones mínimas.

Los ventiladores de tu computadora hacen mucho ruido

Los ventiladores evitan que la unidad central de procesamiento (CPU) de tu computadora se sobrecaliente. La rapidez con la que giran los ventiladores indica qué tan bien está manejando sus tareas. Cuanto más complejas son las tareas, más trabaja la CPU, más se calienta y más rápido y fuerte giran los ventiladores.

La actualización del hardware genera problemas de compatibilidad

Los pasos más simples para aumentar la velocidad y la potencia de tu computadora son actualizar la memoria RAM y cambiar a una SSD. Sin embargo, actualizar la placa base o la CPU puede generar problemas de compatibilidad en un dispositivo más antiguo.

Cuanto más antigua sea tu PC, más problemas de compatibilidad enfrentarás. Reemplazar, en lugar de reparar y actualizar, reduce los costos operativos y la pérdida de productividad.

Tu computadora tiene problemas de multitarea

El rendimiento informático se ralentiza con el tiempo. Cuando no puedes cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas, tu computadora está llegando a su fin. Si tu computadora tiene dificultades para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente, es hora de una nueva PC. La RAM insuficiente suele ser la culpable, especialmente si se ejecutan múltiples aplicaciones que acaparan la memoria.

Tu computadora ha alcanzado su vida útil

Las computadoras no duran para siempre. Tienen fecha de caducidad. Las computadoras más antiguas cuestan más para funcionar y requieren más soporte que las máquinas más nuevas. Los discos duros fallan y las tarjetas de video se vuelven menos confiables con el tiempo. Cuando las aplicaciones se ralentizan y el sistema falla con frecuencia.