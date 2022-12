GOES insta a la población a evitar la quema para prevenir incendios

Con el motivo de no causar incendios estructurales, en maleza, forestales o en puestos de pólvora, el Gobierno a través del Cuerpo de Bomberos, exhortó a la población a no efectuar la quema de cualquier tipo.

“Lo recomendable es quemar producto (pirotécnico) que no esté prohibido y no efectuar quemas, aunque por muy controladas que digamos que sean, no efectuarlas en este momento porque esto es lo que nos está provocando mucho incendio”, señaló el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez.

Para evitar incendios se le recomienda a la población tomar todas las medidas de precaución si va a quemar pólvora y abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo su vida.

Los días 24 y 25 de diciembre se atendieron 46 incendios, mientras que en las mismas fechas del 2021 se atendieron 58, aunque hubo una reducción de 12 siniestros, para las autoridades sigue siendo preocupante este tipo de hechos porque pone en peligro la vida de muchas personas.