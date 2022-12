«Me quitaron…»: El turrón ya no seguirá en programa televisivo el próximo año

El reconocido conductor y locutor salvadoreño Gabriel Salazar, mejor conocido como «El turrón», comunicó a sus seguidores que ya continuará como presentador de una revista matutina transmitida por Canal 21.

Muy a su estilo, Salazar expresó que lo quitaron del programa porque no formaba parte de los planes de la producción para el próximo año.

«Ayer se me comunico que : que ya no soy parte de de canal 21 , que no estaba en los planes de arriba mi gente, osea me quitaron jajaja 😂 y ya saben como soy yo , sin dramas ni más, solo puedo decir gracias @grupomegavision @arribamigente21 por tantossssss años y por todo, al final se lo que soy , lo que valgo y lo que puedo aportar, por eso se que Dios y la vida me tiene algo bonito para seguir sonriendo…», escribió.

Muchos de sus seguidores le expresaron palabras de aliento y le desearon éxito en sus proyectos. Salazar también es locutor radial y lo puedes escuchar todas las mañanas por el 91.3 FM con el programa «La hora de las bonitas» junto a Diego Armando Cosme