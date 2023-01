Canelo Álvarez y su nuevo capricho, porque es un boxeador que se puede dar cualquier lujo

Eduardo Aguilar

La vida de Saúl Canelo Álvarez es una ambivalencia constante. Por un lado es un boxeador que ha hecho historia en México y en el mundo; por otro es un magnate que intenta ser una celebridad. Sigue luchando por hacerse de un lugar en el reconocimiento público desde otras vías que no sean las boxísticas; no hay que olvidar que sus últimas actuaciones sobre el ring no han sido las más estimulantes, al contrario, podrían catalogarse como decepciones.

Pero de poco importa, Álvarez tiene bien trazados su objetivos: quedarse en el boxeo por 5 o 6 años más, continuar con sus inversiones, y hasta aparecer en una película como en su momento lo hizo David Beckham, quien ha destacado más como empresario que como lo hizo en sus años de futbolista. ¿Será que quiere seguir sus pasos? Distracción o no, el tapatío tiene en mente muchas más cosas, no solo las peleas.

Saúl aseguró que su fuerte no es actuar, pero no descarta aparecer en una película. Incluso explicó que ya prepara un documental de una parte de su vida. Experiencia tiene, no hay que olvidar que apareció en el trailer promocional de la película «Creed III».