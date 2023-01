Metallica Sinfónico se presenta por tercera vez en territorio salvadoreño

Metallica Sinfónico hace acto de presencia en el territorio salvadoreño por tercera ocasión, con el objetivo de rendir un homenaje que hace recorrido a los grandes éxitos de la banda de heavy metal “Metallica”.

Temas como, Nothing Else Matters, For Whom the Bell Tolls, Sad but True, One, Enter Sandman,Fuel, The Memory Remains, Master of Puppets, entre muchas más que integran el emblemático disco de los estadounidenses, serán interpretadas por el grupo.

Los músicos encargados de ejecutar los temas de Metallica son Paul Quijada (Voz), Julio Rodas (Guitarra), Gerardo Pardo (Guitarra), Mauricio Jule (Bajo) y Benjamín Andrada (Batería), reconocidos integrantes de bandas salvadoreñas como Araña, Dreamlore, Alter Ego y Steady Rollin, talento 100% salvadoreño.

Para los interesados en ser participes en este acto, se desarrollará este próximo viernes 10 de febrero en Hotel Real Intercontinental, se abren puertas al público a las 7:00pm para su ingreso, inicio del show 8:30pm, las entradas tienen un costo de $20 a la venta en todos los Kioscos de Todoticket y en línea en https://todoticket- sv.com/events/sinfonico-metallica-homenaje-al-disco-sm