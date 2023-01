Tips para iniciar este 2023 en un gimnasio

¡Año Nuevo, Vida Nueva! Con la entrada del 2023, las personas apuestan por nuevos propósitos a cumplir en el desarrollo del año, entre los objetivos más populares esta la vuelta o la entrada al gimnasio.

Con el ingreso al gimnasio, las personas comienzan a plantearse metas, entre ellas están: ponerse en forma, reducir peso, seguir una rutina diaria de ejercicios y practicar un estilo de vida más saludable y convertirlo en un hábito.

Sin embargo, las personas nuevas que se inscriben a los Gym y quieren crear un nuevo hábito, no son conocedores de como iniciar, es por eso que, por medio de una entrevista a Aldúos Henríquez. Operador y entrenador Del coach gym te contamos de algunos tips:

¿A qué edad es recomendable asistir a un gimnasio?

“Creo que el arte del deporte es relativo se recomienda la natación desde los 2-3 años se recomienda el karate, el fútbol, el béisbol y otras artes, otros deportes de contacto, de resistencia y de velocidad desde los 3-4 años, en el gimnasio es recomendable que los chicos estén participando en el área de levantar pesas de formación muscular de los 10 años en adelante, comenzar a provocar algún tipo de estimulación muscular, porque están en la etapa de desarrollo, no es que no van a hacer ejercicio, no es que no van a levantar pesas no es que no se van a someter a una rutina, sino que será de manera relativa, de acuerdo a la edad, lo ideal sería que estén entre los 15 y los 16 años cuando ya la etapa del desarrollo entre la adolescencia y pubertad esté ya culminada”.

¿Qué consejos le daría a una persona que irá a un gimnasio por primera vez?

“Lo primero que yo le preguntaría a una persona es si le gusta ese tipo de disciplina, podría ser que un padre lleve a su chico, en el caso de un adolescente, porque al padre le gusta el deporte en este caso, de levantar peso, de formación muscular, o si ya es una persona adulta, la pregunta que haría sería si está dispuesta a iniciar un proceso, ya sea de reducción de peso o de formación muscular, porque muchas personas llegan solamente a crear del gimnasio un club social, pero la pregunta en general, cuál es el objetivo que lo llevó a visitar las instalaciones de un gimnasio”

¿Cuál es el consejo para aquellas personas que retomaran este hábito?

“Creo que, como preparador físico, lo primero que hay que señalar a la persona que retoma este hábito es ver las ganancias que va a obtener, si es por salud, pues la salud, si es por estética, pues la estética, si es por recuperación por terapia, pues eso, entonces aplicar de manera visual los beneficios que puede obtener. El ahorro que puede hacerse ya que cuando entra a un gimnasio aplica la medicina preventiva, porque aprende a comer, aprende a ganar resistencia y aprende entre otras cosas, a sentirse realizada con uno mismo, porque de alguna manera directa o indirecta la autoestima está muy muy en juego”

Imagen de Freepik

¿Cómo se puede evitar la deserción?

“Creo que, el mejor ejemplo la mejor motivación es el espejo, cuando se lleva el interés, tiene claro sus objetivos, ha trasado bien sus intereses personales para asistir a un gimnasio, los resultados son uno de los anclajes que cualquier atleta tiene para poder continuar con su proceso, por un lado, otro es la salud, poder verse, sentirse bien, tener ánimo, energía para poder hacer su día a día más fácil, son suficiente motivo para continuar, en el proceso de evolutivo del deporte en un gimnasio de levantamiento de pesas o ya sea de formación muscular”

En el entendido que cada cuerpo es diferente, pero ¿Existe alguna media de tiempo para ver resultados?

“Para ver los resultados, la media que se puede poner es falaz, porque si alguien llega con sobrepeso esa media queda anulada, si alguien llega con problemas de ganar masa muscular que son las personas ectomorfas, que son delgaditos la media queda grande o corta en otros casos, pero si se trabaja con una persona que tiene un somatotipo ectomorfo o endomorfo o mesomorfo, creo que cada persona debe evaluar que lleva su proceso personal. Es una mentira vender la idea de que en 6 meses estará como los chicos de las revistas, es un engaño que se ha vendido en el deporte en el fitness, eso no es verdad, hay un proceso para cada persona y cada proceso no solo hay que tomar en cuenta el cuerpo, el tipo de cuerpo, sino los factores de salud, familia, económicos, son tantos factores que hay que tomar en cuenta así que determinar un tiempo para vender la idea que en 6 meses las personas van a estar de esta o en cuatro meses de esta manera, es una herramienta, es un arma de doble filo, porque llegado el tiempo las personas no se ven como se les prometió y esa misma motivación que se les dio para que iniciaran el proceso, va a servir de piedra de tropiezo y se van a ir frustrados, porque estuvieron al gimnasio y vieron cambios. Cada cuerpo se tiene que medir de manera distinta y en base a eso, en base al interés de las primeras semana o dos semanas se puede dar una media con relación a esa persona”

Imagen de Freepik

¿Cuáles es la rutina más indicada para principiantes?

“Bueno, si la persona que lleva es sobrepeso, se recomienda trabajar un periodo de 5 días hábiles en términos deportivos, en esos días se trabaja un porcentaje de tiempo en pesas y otro porcentaje tiempo en cardiovascular, esto va acompañado de una dieta adecuada, una dieta nutritiva, una dieta que vaya de acuerdo al chequeo de esta persona en particular, si una persona no tiene peso está flaca está flaco, pues tendrá que llevar la dieta de la mano, tendrán que llevar una rutina que vaya de acuerdo la ganancia muscular, no se puede determinar por ejemplo 10 sentadillas con una barra a una persona que pese 200 libras, con un plato de 45 libras por cada lado, eso no aplica, no se le puede poner ese mismo peso en la barra pesa 45 libras más 45 libras por cada lado a un chico que llegue con un peso de 110 libras, que no sé hay una rutina establecida de manera general. Sí hay algunos factores, algunos patrones, que se pueden establecer para las personas recién ingresadas, podría ser trabajar un musculo por día, de manera tal que de lunes a viernes de trabaje todo el cuerpo, eso podría ser, aunque existe la frecuencia dos, trabajar dos músculos cada semana, es decir, cada músculo se trabajará dos veces por semana, existe la frecuencia 3, trabajar 3 músculos por semana, y existe el cuerpo completo, el Full Body, trabajar todo el cuerpo todos los días, en esa temática si existe una rutina para principiantes”

¿Aconseja el consumo de suplementos?

“Sí y no. Aconsejar el suplemento a una persona y recién ingresada al gimnasio, es antiestético y tampoco no se puede garantizar que ese suplemento le vaya a producir un cambio a esta persona si no tiene sus objetivos claros, primero como dije hace un momento, en un espacio de una a dos semanas se puede se puede evaluar el tipo de atleta que se tiene en la pista de musculación, ahí se puede evaluar y en base a su cuerpo en particular, el tipo de somatotipo que tiene, se puede establecer un uso de suplementación. Claro es necesaria la suplementación, no existe tal cosa que por solo llegar al gimnasio y hacer una hora de pesas eso sin tener una guía adecuada, en 6 meses va a estar bonito ese cuerpo de la chica del chico, por eso mucha gente se frustra, porque el operador, el encargado, el instructor, le dice en 6 meses te voy a poner de esta o de aquella manera, y no le da una dieta, no le recomienda suplementación, entonces ese es el fraude, el engaño que existe en el fitness, no hay tal caso de personas naturales en los gimnasios, la mayor parte de atletas de élite consumen sustancias, aparte de los suplementos básicos, como es la creatina, las glutamina, la proteína, esos son los suplementos básicos, pero si una persona quiere progresar de manera un poco más veloz hará uso de los suplementos”

Imagen de pvproductions en Freepik

¿Qué debe motivar a una persona para asistir a un gimnasio?

“El estado actual, si la persona no está satisfecha cómo está y cree que el gimnasio le hará catapultarse a la imagen que tiene en su mente, pues será la motivación necesaria y única que necesita, pero si va porque lo obliga o va porque quiere entre comillas probar y no tiene un carácter deportivo y aún no está claro, si quiere levantar pesas, quiere natación, quiere karate, quiere tenis, entonces andará en todas esas aulas sin lograr formar un carácter deportivo y esto implica no tener resultados en esta o aquella otra disciplina, pero la motivación para mí, más grande que puede tener un atleta, es su condición física, cómo se mira el, cuál es su objetivo de manera física, estética, externa y en base a ello trabajar”