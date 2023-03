Piqué habla por primera vez sobre canciones de Shakira

Historia de Lenys Moreno | Metro

Gerard Piqué se ha caracterizado por no decir nada en relación a su ruptura con Shakira. Los reporteros le han preguntado insistentemente, y de forma muy sutil, para ver qué suelta, pero no fue sino hasta este lunes cuando rompió el silencio.

La exestrella del Barcelona habló por primera vez sobre la canción de Shakira con Bizarrap y sobre su separación de la artista con quien tuvo una relación por casi 12 años.

El exfutbolista se desahogó en una entrevista que concedió a su amigo, el periodista Jordi Basté.

Hablaron de varios temas, pero por supuesto, los espectadores estaban al pendiente de si venía una perla con alguna pregunta relacionada con su separación de la cantante.

El momento llegó cuando el periodista le preguntó si había escuchado la canción de Shakira con Bizarrap, a lo que Piqué respondió “sí, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque”, reseñó Semana.

Ruptura y dardos para Shakira

No todo quedó allí. El comunicador trató de ir más allá, consultándole sobre su separación con la colombiana, lo que dio paso a una respuesta que quizá pueda tomarse como una indirecta para Shakira, ya que destacó que no quiere ventilando la situación de ellos por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha.

“No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”, afirmó Piqué.

Los dardos siguieron. Aunque no mencionó en ningún momento a la cantante, sí hizo referencia a otro tema por el cual supuestamente tuvieron diferencias después de su separación: Shakira se molestó cuando él llevó a su hijo Milan a su programa de la Kings League.

En conversación con Basté, Piqué expresó que “lo volvería a hacer”.

“Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League… Le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, dijo el exfutbolista, según publicó Semana.

Remató resaltando que él es feliz. “Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando”.